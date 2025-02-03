年節限定！銀行沒開門 台中這宮廟香油錢寄槍械室

香油錢鎖入槍械室槍櫃內妥善保管。（圖由警方提供）

2025/02/03 14:44

〔記者許國楨／台中報導〕農曆春節民眾常會到宮廟參拜，祈求來年平安順遂，台中市靈聖宮短短5天即收到破百萬元的香油錢，然連假期間銀行休假，錢該存哪？廟方經討論後向警方申請，將巨額香油錢寄放轄區派出所槍械室，待這兩天開工日再護鈔至銀行，算是警方在年節期間的「限定服務」。

位於台中市北區的靈聖宮主祀關聖帝君、孚佑帝君、玄天上帝、文昌帝君及司命真君，合稱「五聖恩主」，年節期間香火鼎盛，短短數日內已累積破150萬元香油錢，由於春節期間金融機構休息，廟方擔憂現金存放安全，特別向第二分局文正派出所提出申請，將香油錢暫存派出所槍械室，確保善款安全無虞。

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二分局指出，靈聖宮從今年1月29日至昨日，每日下午皆由總幹事將彌封好的香油錢，送至文正派出所，在所長楊俊宏的協助下，全程錄影，將現金鎖入槍械室槍櫃內妥善保管，待春節假期結束，警方還會親自護送廟方前往銀行存款，讓這筆善款安全度過春節。

而這波操作不僅讓人感受到警方的用心，也意外讓派出所變成「最安全的臨時金庫」，二分局長鍾承志表示，春節期間警方秉持「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的原則，強化犯罪偵查與預防，確保民眾能夠過上一個平安、祥和、快樂的新年，也提醒民眾，如有大額現金存放或運送需求，可隨時聯繫警察協助，確保資金安全無虞。

派出所變成「最安全的臨時金庫」。（圖由警方提供）

過程全程錄影。（圖由警方提供）

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