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    開工轉職潮 新北新春就博會2/11登場

    今天是開工日，新北市就業服務處各站加開彈性櫃台，因應春節連假期間累積的失業認定案件。（圖由勞工局提供）

    今天是開工日，新北市就業服務處各站加開彈性櫃台，因應春節連假期間累積的失業認定案件。（圖由勞工局提供）

    2025/02/03 13:25

    〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是大年初六開工日，新北市就業服務處各站加開彈性櫃台，紓解春節連假期間累積的失業認定案件，接近中午統計，各站台並未出現難以消化的爆量人潮，顯示產業與勞雇關係穩定。因應年後轉職潮，就服處將於2月11日舉行新春就業博覽會，提供超過2500個職缺。

    有民眾向就服員透露，請領失業給付期間已在新公司面試成功，但因失業給付還沒領完，內心非常掙扎、難以抉擇。就服員建議，民眾若找到合適的工作，可以先行就業，如果穩定就業滿3個月以上，可向勞保局申領「提早就業獎助津貼」，除了每月有穩定收入，還能把尚未請領的失業給付金額50%一次領走。

    另外，因應開春尋職與年後轉職潮，就服處將於2月11日在新北市政府6樓大禮堂舉辦新春就業博覽會，邀請台灣卓勒、中國砂輪、正淩精密、雄獅鉛筆、南京資訊、桓達科技、長庚國際能源、可樂旅遊、LUXGEN、史泰博、IKEA及鼎泰豐等53家廠商共同參與，提供各類工程師、助理技術員、作業員、儲備幹部、門市人員、餐飲服務員、清潔員等，釋出超過2500個工作機會。

    活動現場設立「婦女暨壯世代專區」、「青年專區」、「AR/VR科技求職專區」、「履歷健診」等宣導攤位，提供求職諮詢管道，增進面試技巧，提高求職成功率，有需求的民眾可上「新北勞動雲─新北市人力網」查詢，或電洽：0800-091-580。

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