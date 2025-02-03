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    旗山天后宮黃金財神爺連2年送出184尊 巧合令信眾嘖嘖稱奇

    高雄旗山天后宮春節期間舉辦「黃金財神爺五色筊」擲筊活動，連2年送出184尊黃金財神爺，令信眾嘖嘖稱奇！（旗山天后宮提供）

    高雄旗山天后宮春節期間舉辦「黃金財神爺五色筊」擲筊活動，連2年送出184尊黃金財神爺，令信眾嘖嘖稱奇！（旗山天后宮提供）

    2025/02/03 14:26

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄旗山天后宮春節期間舉辦「黃金財神爺五色筊」擲筊活動，連2年送出184尊黃金財神爺，巧合令信眾嘖嘖稱奇，天后宮臉書小編更連續2年成為第183尊挑戰成功者，直呼媽祖賜福！

    旗山天后宮今年打造220尊黃金財神爺，每尊重0.8錢（市價約1萬3500元）至6錢（市價約7萬2000元）不等，從大年初一至初五供信眾擲筊，信眾繳交500元緣金即可獲得1次擲筊機會，擲出5個對色聖筊可獲得1尊0.8錢重黃金財神爺，連續3次擲出5個對色聖筊，即可獲得1尊6錢重財神爺。

    旗山天后宮表示，今年跟去年龍年一樣，再次送出184尊0.8錢重的黃金財神爺，也同樣無人擲得6錢重財神爺，有多位去年擲出五色杯的信眾再次回廟挑戰，結果同樣擲出五色杯，將黃金財神爺歡喜迎請回家。

    旗山天后宮臉書小編陳小姐去年是第183位擲出五色杯的信眾，昨晚她等到第182位挑戰成功者出現後才報名參賽，結果財神爺再度眷顧，讓她幸運再度連莊成功，連2年喜獲黃金財神爺，陳小編感謝媽祖賜福，期盼新的一年家運昌隆、財源滾滾。

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