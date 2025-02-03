烏賊車快淘汰！彰化補助3300元 1.6萬輛還在噴煙

為了鼓勵民眾改用電動機車，彰化縣政府今年推出2項新補助方案，盼加速老舊機車退場，淨化空氣品質。（圖由環保局提供）

2025/02/03 14:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕電動機車技術已成熟，但許多人擔心途中沒電、找不到換電站，因此仍選擇燃油機車。為了鼓勵民眾改用電動機車，彰化縣政府今年推出2項新補助方案，盼加速老舊機車退場，淨化空氣品質。

第一項是汰舊換新，民眾報廢舊機車並購買電動機車，補助從原本1萬元提高到1萬2000元，加上環境部補助，最高可領1萬5300元。

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第二項是針對高污染的二行程機車，若不購買電動機車，單純報廢也能領補助，縣府補助3000元，加上環境部300元，共計3300元。

彰化縣人口122萬多，機車數量達84萬輛，平均每2人就有1台，但機車廢氣是空污的重要來源之一。環保局近3年已淘汰11萬7235輛老舊機車，減少PM2.5約17公噸、減碳265公噸，相當於種下1萬4000棵樹。

然而，環保局發現，全縣仍有超過1萬6000輛二行程機車，這類車輛容易冒白煙，排放的碳氫化合物濃度是四行程機車的48倍，上街趴趴走沿路噴煙，因此又被民眾戲稱為「烏賊車」。

為加快「烏賊車」退場，彰化縣即日起至12月31日，設籍本縣滿5年、報廢2003年12月31日以前出廠的二行程機車者，可領補助3300元（縣府3000元、環境部300元）。

環保局表示，此補助不僅改善空氣品質，也減輕縣民負擔，符合資格者若報廢1999年12月31日以前出廠的舊機車，改買電動機車，可獲補助1萬2000元，加上環境部3300元（含減碳獎勵2000元、空污減量補助1000元、淘汰車輛回收獎勵金300元），最高可達1萬5300元（不含經濟部產業發展署補助）。

環保局呼籲民眾盡快汰換老舊機車，邁向低碳生活。補助申請全面改為線上辦理，省時省力，相關資訊可至環保局網站，或於上班時間撥打（04）7115655分機238洽詢。

彰化縣今年汰舊老機車換購新電動機車，4項補助方案中，有2項是新加碼，一是淘汰二行程機車，另一項為舊車換新電動機車。（圖由環保局提供）

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