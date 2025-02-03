夜市知名炸螃蟹遭爆吃完上吐下瀉 高市將派員稽查

有民眾在網路爆料指吃了高雄知名夜市螃蟹和台南烤鮮蚵，卻引發嚴重腸胃炎，高市衛生局稽查。（圖擷取自Threads）

2025/02/03 14:13

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄夜市知名炸螃蟹遭爆有食安問題，有民眾在網路社群發文，指過年期間吃了高雄鳳山青年夜市知名的螃蟹和台南七股某家烤鮮蚵，卻引發嚴重腸胃炎和發燒，3天後才康復，不過，高雄市衛生局回應未接獲通報，將無預警前往稽查。

據該名網友在Threads的發文，指「這個過年毀了，吃完嚴重腸胃炎發燒……，3天才康復剛好明天上班，看評論才知道也一堆受害者」，並秀出在高雄鳳山青年夜市某家螃蟹和大排長龍的畫面，以及台南七股某家烤鮮蚵的照片。不過從螃蟹攤的Google評論看來，只有2則最新貼文，1則是3天前發文，貼了與Threads上相同的2袋螃蟹照片，指「特地從台北下來買 花了1800元，然後吃完後隔天上吐下瀉住院了……，不會再來吃了嚇死人」，另一則為1天前發文寫著「花1800上吐下瀉……」。

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對此，高雄市衛生局表示，衛生局雖未接獲醫院通報及1999投訴，對於民眾在網路上揭露本次食安問題會依既定作業程序派員無預警前往稽查。倘若違反食品良好衛生規範準則，將飭令業者限期改善，屆期未改善，依食品安全衛生管理法第8條暨同法第44條規定，裁罰6萬元以上罰鍰。

衛生局呼籲，業者海鮮食材除了要新鮮、注意保存，應充分煮熟並避免生熟食交叉汙染、燒烤蚵、貝類食材開殼後至少要再烤3到5分鐘，才能確保食品安全，並請業者應依食品良好衛生規範準則加強作業場所、設施設備及從業人員衛生管理，以維護消費者食的安全。

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