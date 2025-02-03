保護瀕危草鴞 13環團聲明反對台南沙崙農場開發

草鴞為台灣特有亞種，也是瀕危的一級保育類野鳥。（圖由台南鳥會提供）

2025/02/03 13:10

〔記者蔡文居／台南報導〕位於台南沙崙農場的「沙崙健康園區」，面積達84餘公頃，佔沙崙農場將近10％的面積，由於沙崙農場為台灣一級保育類瀕危草鴞的重要棲地，包括台南市野鳥學會等全國13個民間團體，發表聯合聲明，指該案加上未來規劃其他開發案，估計將使沙崙農場面積消失超過1/4以上，他們反對台南沙崙農場開發侵蝕瀕危草鴞的棲地。

聲明指出，去年10月25日，環境部「沙崙健康園區」環評專案小組初審，由於多位委員對污染及生態方面有諸多疑慮，決議補件再審。根據台南鳥會調查，農場平時約有60種野鳥，歷年曾出現過的鳥種超過130種，包含30種保育類鳥種。尤其瀕危的一級保育類，也是台灣特有亞種的草鴞穩定在此出現。台灣已知13種貓頭鷹中，草鴞是唯一在草生地棲息繁殖的留鳥，農場內豐富的草原及旱田生態，可以提供草鴞源源不絕的食物以及育雛繁殖的需求。

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近年來包括中央的林業署針對瀕危的物種發起生態給付的保育措施，台南市政府也在2020年公布，以台南市的水雉及草鴞為對象，用生態服務給付來保育這兩種瀕危鳥種。如今卻因開發健康產業園區，將大面積破壞減少草鴞活動覓食區，甚至可能是潛在的繁殖區，不僅政策互相矛盾，也忽視沙崙農場生態珍貴之處。

他們呼籲，以沙崙智慧綠能科學城為核心的發展規劃，應維持在原有沙崙智慧綠能科學城，亦即高鐵特區的範圍內，或評估台南市其它已開發區域，切勿持續擴充在沙崙農場的開發範圍，讓沙崙農場消失在開發中。台糖公司身為國營企業，應重視社會企業責任，將維護農地生態列為最重要的ESG標的，為生態永續盡最大努力。

至今天為止，參與連署的團體包括台南鳥會、中華鳥會、高雄鳥會、台灣環境規劃協會、黑面琵鷺保育學會、台灣濕地保護聯盟、地球公民基金會、台南新芽協會、荒野台南分會、鴞幫協會、生態工法發展基金會、全球綠人台灣之友會、台灣青年綠人Taiwan Young Greens等。

草鴞的臉長得像顆蘋果切面，十分特別。（圖由台南鳥會提供）

沙崙農場為台灣瀕危草鴞的重要棲地，環團聯合聲明反對開發。（記者蔡文居攝）

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