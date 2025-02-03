澎湖農曆春節空運交通順暢 縣長陳光復感謝各單位協力合作

澎湖縣長陳光復前往機場，感謝各單位協助處理春節疏運工作。（澎湖縣政府提供）

2025/02/03 13:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今天（3日）是開工首日，澎湖縣長陳光復一早前往澎湖機場，關心春節期間的空運疏運情況，並慰問航空站內各執勤單位及駐守國軍，感謝他們在春節假期的辛勞付出。並向正在候機的民眾致以新春祝福，祝願大家新年快樂。

陳光復表示，今年春節連假長達9天，空運總疏運量近8萬人次，成功協助民眾返鄉團聚並順利返回工作崗位，充分展現各單位之間的高度合作與執行力。他強調，春節期間的疏運任務繁重，感謝立委楊曜服務處、澎湖航空站、航空警察局馬公分駐所、立榮及華信兩家航空公司、陸軍第一地區支援指揮部、空軍馬公基地勤務隊，及縣府同仁辛勤投入。

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澎湖縣政府表示，澎湖航線前2波來回合計提供1474架次，10萬6474個座位數，縣府再協調第3波共23航班（計4404座位數，其中協調台北航線12班、台中航線2班、高雄航線9班計23航班，又其中4航班738機型、2航班321機型及17航班ATR），後續又於2月1日增開台北ATR包機1班及高雄軍機1班，累計協調座位數達24班民航機共4544座位數（加計軍機為25班共4614座位數），累計提供運能達11萬1088人。

澎湖縣政府旅遊處表示，今日為疏運返台旅客，旅遊處於澎湖機場派員設立鄉親服務處，各航線共計54班，來回約8544座位數（台北19班、高雄18班、台南4班、台中12班、嘉義1班），目前有零星候補，疏運正常，並將持續觀察。

今日上班首日，澎湖機場只有零星候補旅客。（記者劉禹慶攝）

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