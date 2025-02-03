中國提案踩線團 觀光署重申小兩會協商並討論旅遊安全

交通部觀光署署長周永暉2月3日重申，中國踩線團循觀光小兩會協商，也希望在會中討論過去低價團費、旅遊安全等案例問題，精進旅遊品質。（記者蔡昀容攝）

2025/02/03 13:00

〔記者蔡昀容／台北報導〕中國宣布近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，並於農曆年前表示已提交踩線團申請。交通部觀光署署長周永暉表示，現剛開春、會再確認，重申希望透過觀光小兩會協商，並討論過去低價團費、旅遊安全等問題。

兩岸旅遊尚未完全開放團客互訪。總統賴清德今年新年元旦喊話，兩岸旅遊由台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）與海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）展開溝通。中國文旅部1月7日發布公告，將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊。

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中國國台辦1月24日農曆年前表示，福建、上海旅遊踩線團已向台灣提交申請。一直爭取開放團客赴中旅遊的台灣旅遊界，質疑小兩會無進度，雙方無接觸。

兼任台旅會董事長的周永暉，在交通部新春團拜後受訪指出，今天新春剛開工，對岸有無提出申請還要再確認，並重申仍然希望透過觀光小兩會交流，目前按照程序由陸委會處理。他解釋，既有的專業團按照專業團審查程序，來台不會受到影響，但踩線團還是要回歸小兩會協商。

周永暉表示，未來希望透過觀光小兩會，優先討論幾個議題，包括過去中客來台遇到的低價團費、旅遊安全不夠周到等案例，讓旅遊品質更精進。

若觀光小兩會遲遲無法啟動協商，是否影響踩線團來台？周永暉表示，還是要樂觀面對，期待新的一年能有正向交流，也希望能真正討論旅遊安全等議題。

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