維護學童通學安全 竹縣竹東中山國小周邊道路改善完工

新竹縣竹東鎮中山國小爭取中央補助款再加上縣府自籌款共1169萬元，近日完成校園周邊暨行車安全道路改善工程，期提供當地居民及師生更安全及舒適的環境。（圖由新竹縣政府提供）

2025/02/03 13:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府持續改善校園周邊通學步道，竹東鎮中山國小爭取中央補助款再加上縣府自籌款共1169萬元，近日完成校園周邊暨行車安全道路改善工程，除優化人行步道，並結合街角的伯公廟形成小廣場，期提供當地居民及師生更安全及舒適的環境。

縣長楊文科表示，學校周邊的道路安全關係著學生的日常通學安全，因此縣府將「人本交通」理念融入規劃設計，持續推動校園周邊交通改善計畫，希望營造友善的學習空間，以及宜居的社區生活環境。

請繼續往下閱讀...

教育局長楊郡慈表示，此次工程總經費高達1169萬元，工程涵蓋中山路與新生路兩大路段，串聯中山路既有實體通學步道，進行總長265公尺的改善工程，改善範圍涵蓋道路人行設施優化與環境美化。

其中，中山路與新生路路口藉由原有圍牆移除，解決行車視線死角，並設置三角庇護空間，行人於此路口可兩段式穿越路口，新生路則是將原有圍牆退縮後建置實體人行道，人行道配合既有道路線型，人行道寬度維持1.5公尺以上。

另外一大特色在於新生路路口轉角部分結合街角的伯公廟，將校園圍牆大範圍退縮，伯公廟周邊形成一個行人通行兼具駐留功能的小廣場空間，提升學童通學安全同時，也優化了周邊鄰里的休憩環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法