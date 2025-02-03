台中人愛補習? 各級補習班家數高居六都第一

台中尊賢水利大樓很多補習班都聚集此大樓。（市議員陳俞融提供）

2025/02/03 13:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中補習風氣興盛？民進黨議員陳俞融表示，台中高中補習班家數4年增近1成，各級補習班家數高居六都第一，質疑公立高中教學品質不佳，造成學子升學壓力沉重、家長經濟負擔，呼籲教育局在新的一年要積極提升教學品質。

中市教育局指出，根據統計，學生補習是以「人次」計算，並無法反映真實補習人數，市府除提供學校多元資源及提升教學品質外，若學生出現學習落差等情形，也補助學校經費辦理「高級中等學校學生學習扶助方案」；若有學習困難或特殊需求，亦提供差異化教學與補救教學，以提升學習動機。

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民進黨議員陳俞融表示，根據最新統計，2024年台中市高中應屆考生共計10819人，而台中市高中補習班數量從2021年的72家逐年增加，至2024年9月已來到79家，四年間成長幅度高達9.72%。

陳俞融表示，補習班數量的顯著成長，凸顯出目前學生對於課後輔導的高度需求，但補習班數量持續攀升，更反映學生升學壓力沉重，呼籲市府應正視並提升各校教學品質。

陳俞融指出，多位家長陸續到服務處陳情，抱怨熱門補習班一位難求，有補習班甚至排到半年後才有名額，更有家長不惜在寒流來襲時，頂著低溫徹夜排隊，只為了搶到知名補教老師的班次。

陳俞融說，隨著農曆春節假期結束，補習班課程開始，許多學生卻仍未排入課程，這種現象不僅反映出升學競爭的激烈程度，突顯現行教育體制的問題，也造成家長的經濟負擔。

陳俞融也提出數據指出，統計至今年1月止，台中市高、國、中小補習班家數達2907家，六都第一，且依照統計，台中市國中、高中補習班核准招收人次，往往比實際在學人數多出約2倍，顯示一位學生可能報名多家補習班的現象外，這樣差距也反映了學生因為升學因素，對補習需求居高不下。

教育局表示，台中是全台第二大都，人口增加、學生數也增加，近幾年教育預算占比均為六都第一，體現台中市對下一代教育的重視。

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