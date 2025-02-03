春節後花蓮南濱海岸大量漂流木、煙火垃圾 議員魏嘉賢：火災隱憂

農曆春節期間，花蓮縣南濱公園成為許多民眾賞煙火、燃放鞭炮的熱門地點，但節日過後，卻留下大量煙火紙屑與垃圾。（縣議員魏嘉賢提供）

2025/02/03 13:27

〔記者王錦義／花蓮報導〕農曆春節期間，花蓮縣南濱公園成為許多民眾賞煙火、燃放鞭炮的熱門地點，但節日過後，卻留下大量煙火紙屑與垃圾，影響環境整潔與市容。縣議員魏嘉賢說，因去年地震與颱風影響，南濱地區仍堆置大量漂流木，若不妥善管理，極可能成為火災風險的隱憂，期盼相關單位擬定辦法，避免火災隱憂。

魏嘉賢說，南濱公園堆積大量漂流木，加上今年農曆年煙火、鞭炮燃放後的垃圾，這些易燃物若未妥善處理，恐將引發火災。南濱公園除夕當天曾發生因燃放煙火而引燃漂流木的事件，導致消防隊緊急出動灌救，影響公共安全。這些問題不能等到發生意外才來處理，縣府應主動在高風險區域加強消防監控，防止悲劇重演。

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魏嘉賢認為，縣府應加強清潔與垃圾管理提高人力與機具支援，於年節後即刻清理南濱公園內的煙火垃圾與燃放殘骸；並設立「煙火垃圾回收專區」，鼓勵民眾自行清理；盤點南濱公園及周邊海岸漂流木堆積情況，制定清除計畫；劃設煙火燃放專區，避免煙火隨意施放，提高安全性；強化環保教育與社會參與，向民眾宣導「環保燃放」、「自主管理垃圾」的觀念。

第九河川分署指出，颱風帶來1萬3千噸漂流木，數量十分龐大，到現在仍有很多漂流木，而九河局負責堤防、堤頂維護，過年前與期間都有人員前往巡檢，避免髒亂，現在也持續加強安全巡視。而海灘管轄單位多，將會與縣府、林保署花蓮分署討論現在漂流木的處置方式，確保花蓮海灘環境清潔，同時會復育被漂流木打壞的海邊植物。

縣環保局指出，環保局農曆春節期間，每天都派1組人員加強清潔南濱、北濱及陽光電城周邊環境，同時也請九河局加強管制轄管區域清掃頻率；南濱段現場有垃圾桶，至於設置煙火垃圾回收專區，因為專區要有點位，會再考量評估，不過現階段還是會加強向民眾宣導自行帶走垃圾。

魏嘉賢感謝花蓮各大環保團體，在農曆春節期間不辭辛勞，大年初五即號召志工進行南濱公園與周邊海岸的環境維護，協助清理煙火垃圾與漂流木。魏嘉賢也呼籲民眾，在享受節慶活動時，也應肩負起環境維護的責任，共同維護花蓮的美好環境。

農曆春節期間，花蓮縣南濱公園成為許多民眾賞煙火、燃放鞭炮的熱門地點，但節日過後，卻留下大量煙火紙屑與垃圾。（縣議員魏嘉賢提供）

花蓮縣南濱公園海岸去年颱風過後堆積大量的漂流木，經常被民眾點燃引發火警。（資料照，消防局提供）

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