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    雲縣第2大公部門展演空間停止借用 虎尾廳將全面整修翻新

    雲林縣虎尾鎮公所虎尾廳將全面翻新，目前暫停借用。（記者李文德攝）

    雲林縣虎尾鎮公所虎尾廳將全面翻新，目前暫停借用。（記者李文德攝）

    2025/02/03 13:43

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮公所虎尾廳成立已近40年，是目前雲林縣公部門中第2大演藝廳，但當年規劃的建物結構及規模，時至今日已不敷現在使用需求。鎮公所規劃將重新整修，打造全新設備。公所表示，今年起已停止各單位借用，目前正在基礎規畫設計，預計3至4月工程發包，順利者今年中旬將動工。

    虎尾廳1986年完工，使用起今近40年歷史，占地超過百坪的場地中，1、2樓共有800多玻璃纖維座位，舞台也是原木鋪面，也是目前雲林縣除文化觀光處表演廳外，第2大公部門的演藝空間。長年來做為地方學校、機關單位舉辦活動時，都會借，不過今年起停止開放借用。

    鎮公所表示，因虎尾廳設置迄今近40年，如音響等設備多為當時設置，至多僅有播放主機等經過更新，另座位區也僅在近年將部分座椅移除，增闢無障礙觀賞區，因此公所將進行翻新。

    鎮長林嘉弘指出，此次將把座位、舞台、照明、冷氣等軟硬設備進行翻修，符合現在演藝空間需求，初步估計工程經費超過6000萬元，已向縣府提報計畫，獲縣長張麗善支持，縣府將投入6000萬元，公所自籌約600萬元進行。目前正在規劃設計當中，預計4月工程發包，如順利者將於今年中旬開始動工。

    林嘉弘表示，虎尾廳每年都吸引不少民間團體在此舉辦表演活動，更是鎮內不少幼兒園借用做為畢業典禮，今年配合翻修計畫故停止借用，從年初開始就收到不少想借用訊息，也將建議團體可將虎尾多功能活動中心、虎尾國小活動中心做為借用場地，待翻修完成後，虎尾廳將以嶄新面貌與大家見面。

    雲林縣虎尾鎮公所虎尾廳迄今近40年，公所今年將全面翻修。（圖由虎尾鎮公所提供）

    雲林縣虎尾鎮公所虎尾廳迄今近40年，公所今年將全面翻修。（圖由虎尾鎮公所提供）

    雲林縣虎尾鎮公所虎尾廳迄今近40年，公所今年將全面翻修。（圖由虎尾鎮公所提供）

    雲林縣虎尾鎮公所虎尾廳迄今近40年，公所今年將全面翻修。（圖由虎尾鎮公所提供）

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