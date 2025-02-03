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    嘉市新春團拜 齊跳「Team Chiayi」

    嘉市各界今天新春團拜，現場邀請頂庄社區照顧關懷據點長者舞蹈演出。（記者丁偉杰攝）

    嘉市各界今天新春團拜，現場邀請頂庄社區照顧關懷據點長者舞蹈演出。（記者丁偉杰攝）

    2025/02/03 13:03

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今天（3日）是開春後第一個上班日，嘉義市各界在市府舉行新春團拜，市長黃敏惠、議長陳姿妏等人互道新年恭喜，現場邀請頂庄社區照顧關懷據點長者及榮光幼兒園小朋友舞蹈演出，為新的一年揭開熱鬧氣氛。

    嘉市新春團拜活動由市府及財政部南區國稅局嘉市分局共同舉辦，市長黃敏惠、議長陳姿妏、國稅局嘉市分局長黃昭月等人與多位市議員、工商界、宗教團體代表及里長等齊聚一堂，互道新年恭喜。

    現場邀請頂庄社區照顧關懷據點長者及榮光幼兒園小朋友舞蹈演出，當音樂響起，現場眾人一同齊跳「Team Chiayi」，團拜氣氛瞬間嗨到最高點。

    黃敏惠說，春節期間，嘉市吸引來自各地觀光客走春，嘉市以其獨特的城市魅力、豐富的人文歷史與美食，成為旅遊熱點，感謝所有在春節期間辛勤工作的市府同仁、商家、清潔隊員、警察、醫護人員與志工夥伴，因為大家的努力付出，讓城市更加繁榮。

    黃敏惠說，2025年同時也是嘉市邁向建城321年，將展現嘉市深厚的人文底蘊，有溫度、有故事的城市魅力，讓大家更加認識嘉市。

    嘉市各界今天在市府舉行新春團拜，市長黃敏惠、議長陳姿妏等人互道新年恭喜。（記者丁偉杰攝）

    嘉市各界今天在市府舉行新春團拜，市長黃敏惠、議長陳姿妏等人互道新年恭喜。（記者丁偉杰攝）

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