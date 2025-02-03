櫻花季「凍住了」！尖石司馬庫斯開不到1成 五峰山上人家2/21開跑

司馬庫斯部落櫻花幾乎都含苞未開暫時「凍住了」。（記者廖雪茹攝）

2025/02/03 12:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕寒流一波波，新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落和五峰鄉山上人家森林農場的櫻花，都含苞未開暫時「凍住了」！司馬庫斯花季自2月8日開跑，但受到天候影響，預計2月20日左右盛開；山上人家已初步公告櫻花季2月21日開跑。想要賞櫻的民眾，可把握時機，這幾天先到關西鎮坪林國小附近的櫻花林賞花，免上山也可感受浪漫粉紅魅力！

司馬庫斯部落議會秘書拉互依表示，部落每年花季約2月中旬。去年12月中天氣溫暖，竹縣府及鄉公所和部落討論後，將今年花季訂在2月8日至3月9日實施交通總量管制，但元月以來大陸冷氣團接連到來，加上元月27日降雪，溫度一度降到零下1度，花苞延後綻放，目前開不到1成，不同於往年2月初大多開花2成。

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尖石後山沿線有不少櫻花林，如財伯觀光果園櫻花預計2月中開花。數碼天空景觀櫻花綻放約2成。新竹霞喀羅櫻花谷公告花季2月12日至3月2日。司馬庫斯的櫻花園集中在入口和巨木步道2.3公里處，主要嫁接昭和櫻，2月底白色霧社櫻等品種接連登場。

五峰鄉山上人家森林農場公告，今年櫻花季1日遊活動自2月21日至3月11日止實施，會因花況而有所異動。場方表示，今年花期和往年差不多，櫻花品種以富士櫻和吉野櫻為主，目前開不到1成，預估228連假前後進入盛開。

新竹縣政府交通旅遊處表示，目前轄內平地的櫻花多已陸續綻放，想要賞櫻的民眾，可得把握花季。像是關西鎮坪林國小附近的櫻花園，有農塘倒影，也有油菜花田當前景，交通便利，近幾年成為賞櫻爆紅景點。

竹東生態河濱公園約2公里長的櫻花林，八重櫻、山櫻、吉野櫻等2000多棵，竹東鎮公所預計2月22日舉辦賞櫻活動。隱身在新埔鎮成功路巷弄內的日本公園，也有別開生面的櫻花景。另外，台鐵內灣支線從橫山車站、九讚頭車站到合興車站，沿線也有山櫻花相映鐵道，是鐵道迷不會錯過的景致。

司馬庫斯部落櫻花目前開不到1成。（記者廖雪茹攝）

司馬庫斯部落櫻花目前開不到1成。（記者廖雪茹攝）

想要賞櫻的民眾，這幾天先到關西鎮坪林國小附近的櫻花林賞花，免上山也可感受浪漫粉紅魅力！ （記者廖雪茹攝）

司馬庫斯部落櫻花季訂在2月8日至3月9日，但元月以來大陸冷氣團接連到來，加上元月27日降雪，花苞延後綻放，目前開不到1成。 （記者廖雪茹攝）

受到酷寒氣候影響，司馬庫斯部落櫻花幾乎都含苞未開暫時「凍住了」！ （記者廖雪茹攝）

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