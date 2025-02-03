台南巴克禮公園新春報喜 領角鴞1家5口過新年

領角鴞為珍貴稀有的保育類野鳥，有一對豎立如耳朵的角羽為其主要特徵。（圖由謝其良提供）

2025/02/03 13:19

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市巴克禮紀念公園夢湖旁的1棵落羽杉，今年來了5隻領角鴞在公園過新年，新春期間，吸引不少走春的民眾搶拍牠們呆萌的可愛模樣，一直到今天還未離開，目睹的民眾都說「超可愛！」

領角鴞在台灣屬於留鳥，為珍貴稀有的保育類野鳥。體長約19至25公分，通體灰褐色，密布淡褐斑紋，眼睛為橙紅色，有一對豎立如耳朵的角羽為其主要特徵，屬於中小型貓頭鷹。

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牠們為夜行性動物，白天停棲於樹葉繁密的樹叢內休息，入夜後才出來活動。以獵捕昆蟲、小鳥和小型哺乳類為食。主要棲息在1200公尺以下低海拔的闊葉林中，是台灣海拔分布最低，且生活環境最接近人類的貓頭鷹。

鳥友謝其良表示，巴克禮公園的領角鴞1家5口，包括2大3小。早在1個月前就進駐公園，一直到農曆新年都沒離開，白天牠們常停棲隱蔽的落羽杉樹上，並不易觀察拍攝，昨天他到公園守候了很久，只有等待牠們時而醒來張開眼睛，才有機會拍到領角鴞一對大眼睛的可愛模樣。

巴克禮公園附近的樹林，於2022年初，首度被鳥友發現有領角鴞在樹洞營巢育雛，第1年孵出了3隻幼雛，之後每年都有幼雛孵出，甚至擴散到公園夢湖一帶，去年公園也有發現，看起來領角鴞應該已經定居下來了。

台南巴克禮公園夢湖旁的落羽杉，今年來了5隻領角鴞在公園過新年，吸引不少民眾搶拍。（記者蔡文居攝）

台南巴克禮公園的領角鴞不太怕人，用手機也可以捕捉到牠們可愛的模樣。（記者蔡文居攝）

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