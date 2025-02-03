吉伊卡哇人氣小勝黃色小鴨！高雄輕軌農曆年連3天破9萬人次

吉伊卡哇超人氣完勝各大燈會，過年期間吸引大批民眾造訪。（記者王榮祥攝）

2025/02/03 13:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌結算大年初一到初五運量，累計共搭載44.7萬餘人次，比去年同期43.4萬人次略多，其中年初一到初三更寫下連續3天破9萬人次搭乘的驚人紀錄，也凸顯吉伊卡哇人氣小勝黃色小鴨。

吉伊卡哇農曆年期間進駐高雄愛河灣，人氣完勝全台各大燈會，不但吸引大批外地遊客造訪，高雄更有家長帶著孩子兩度、甚至三次前往探班，足見吉伊卡哇的破表萌度。

請繼續往下閱讀...

受託操作高雄輕軌的高雄捷運公司統計，今年年初一到年初五運量各為9.3萬、9.1萬、9.4萬、8.9萬、8.3萬餘人次，累計達44.78萬人次；去年初一到初五黃色小鴨駐點時則為9.6萬、8.9萬、9.1萬、8.5萬、7.3萬人次，累計達43.47萬人次。

若單純以輕軌（輕軌站離愛河灣最近）運量數據比較，吉伊卡哇人氣小勝黃色小鴨，但高捷認為這差距不算大，評析兩組IP應該不相上下。

高捷進一步指出，無論黃色小鴨或吉伊卡哇進駐愛河灣，從高捷、輕軌各車站運量普遍增長情況推斷，代表兩組IP都有人氣外溢效果，也慢慢形塑高雄年節的活動示範。

吉伊卡哇讓高雄輕軌運量創紀錄，初一到初三連3天破9萬人次，圖為大排長龍的輕軌真愛碼頭站。（記者王榮祥攝）

吉伊卡哇人氣超高，年節期間每天都吸引爆滿人潮。（記者王榮祥攝）

黃色小鴨去年進駐高雄愛河灣打工，同樣吸引大批民眾參訪。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法