新店溪開春迎賓！ 碧潭堰喜迎香魚、毛蟹大軍造訪

生長在下游的香魚趁著這次2025年初的寒流來襲之際，逆流經過魚道上溯去尋找合適的河段產卵。（圖由新北水利局提供）

2025/02/03 13:12

〔記者陳奕劭／新北報導〕農曆春節後，冷冽新店溪水川流不息，今年也是新店區碧潭堰啟用第2年，開春喜迎大量的香魚與毛蟹造訪，市府水利局長宋德仁指出，只要有好的水域環境，今年香魚數量將再現往日風采。

宋德仁表示，根據碧潭堰生態監測結果，香魚數量相較2023年少許多，推測原因可能與春夏之際降雨較少、溪水溫度較高，導致魚類的生長狀況不理想，但經過去年夏季2次颱風豪雨，加上市府妥善維護管理魚道，足以讓香魚趁著今年初寒流來襲之際，逆流經過魚道上溯尋找合適的河段產卵，從水下攝影機影像的香魚身影來看，相信只要有好的水域環境，今年香魚數量將再現往日風采。

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生態調查團隊指出，新店溪的香魚群已集體上溯過碧潭堰，明顯成熟準備要去繁殖，冷風吹時毛蟹縮腳往海邊洄游產卵，寒流來襲時這幾天也在魚道中觀察到特別多的毛蟹降海，顯示魚道不僅僅可以提供魚類上溯洄游，也提供毛蟹降海一個安全的通路，證明碧潭堰魚道是一個成功的生物廊道。

宋德仁說，歡迎大家春暖時節可沿著新店溪自行車道與步道，悠遊於新店溪無圍牆概念的水漾博物館，再於端午前後一同尋找小毛蟹大軍的蹤跡，駐足在溪水正藍且綠意盎然的濱溪帶感受自然饗宴，共同守護新店溪的自然環境，河川水環境生態一定會越來越美好。

魚道中觀察到特別多的毛蟹降海去，證明碧潭堰魚道是一個成功的生物廊道。（圖由新北水利局提供）

2025年碧潭堰邁入啟用的第2年，魚道的妥善維護管理，讓人們可駐足於新店溪貼近、感受溪水正藍且綠意盎然的自然饗宴。（圖由新北水利局提供）

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