地震頻傳廟宇走春增 台南善化慶安宮赴警局領出香油錢

台南善化慶安宮春節期間將香油錢存放在善化派出所，新春開工第1天廟方赴警局領出清點後，再由警員護鈔存入銀行。（廟方提供）

2025/02/03 12:54

〔記者劉婉君／台南報導〕0121嘉義大埔芮氏規模6.4地震之後，台南地區春節期間餘震頻頻，各廟宇走春人潮增加，善化慶安宮在過年期間將每日香油錢寄放在善化警分局，今（3日）開工第1天，再赴警局領出，並由員警護鈔，存入銀行。

許多民眾在春節期間會到廟宇走春，祈求平安，台南市市定古蹟善化慶安宮農曆大年初一發送媽祖歲錢，更吸引大批民眾排隊索取，限量2400盞財神燈均已登記一空，太歲燈也已將近7500盞，點太歲燈將至農曆正月十五。

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由於年節期間銀行沒有營業，善化慶安宮每年過年期間都會將香油錢存放在善化警分局善化派出所內，槍械室成為臨時「金庫」。

今天開工第1天一大早，廟方人員前往派出所取出香油錢，並出動點鈔機清點金額後，由警方護鈔至銀行存入，總計金額逾800萬元。

台南善化慶安宮春節期間將香油錢存放在善化派出所，新春開工第1天廟方赴警局領出清點後，再由警員護鈔存入銀行。（廟方提供）

台南善化慶安宮春節期間將香油錢存放在善化派出所，新春開工第1天廟方赴警局領出清點後，再由警員護鈔存入銀行。（廟方提供）

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