東石港口宮博汽車 PK賽擲出8聖筊還出現「立筊」

獲得轎車的江進忠（右1）及5歲涂姓男童（左1）。（記者林宜樟攝）

2025/02/03 12:49

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石港口宮大年初一至初五舉辦慈善聖筊博杯比賽，有約35萬人次參賽，汽車大獎今天由2位擲出12個聖筊的信眾進行第2輪PK賽，76歲江進忠擲出8個聖筊，還出現「立筊」，贏得第一獎豐田Altis汽車，5歲涂姓男童獲得第二獎豐田Vios汽車。

今天早上第一獎豐田Altis汽車，由第1輪都擲出12個聖筊的76歲江進忠與5歲涂姓男童進行PK賽，涂姓男童先擲出1個聖筊，江進忠則連續擲出8個聖筊，第8個聖筊還是「立筊」，贏得最大獎1800cc豐田Altis汽車，讓現場信眾嘖嘖稱奇，涂姓男童則獲得豐田Vios汽車。

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江進忠說，他是在地東石鄉掌潭人，平常會來港口宮拜媽祖，但這是他第一次參加聖筊博杯比賽，結果竟獲得大獎，感謝媽祖賜汽車，因為自己不會開車，因此之後會由孩子載他出去走走。

今年比賽還有1歲賴姓女童以12個聖筊贏得iPhone手機，1歲白姓女童以今年比賽最高的13個聖筊贏得金媽祖「五聖母」；港口宮主委陳慶堂說，今年比賽非常有趣，有小朋友贏得iPhone手機、金媽祖，還有Vios汽車大獎，而且擲出10多個聖筊，往年比賽沒有這麼多位「萌娃」得大獎，今年媽祖「疼囡仔」，第一次有這種奇蹟，非常難得，讓小朋友歡喜得大獎。

白姓女童的父親說，家住彰化，家裡有設立宮壇，過年前神明指示要到港口宮請媽祖分靈，而到港口宮請示時，港口媽指示不用請分靈，祂自己會來，後來報名參加聖筊博杯比賽，由女兒來擲筊，結果竟擲出13個聖筊，「媽祖真的自己來了！」

76歲江進忠擲出8個聖筊，還出現「立筊」。（記者林宜樟攝）

賴姓女童獲得iPhone手機。（記者林宜樟攝）

擲出13個聖杯的白姓女童獲得金媽祖「五聖母」。（記者林宜樟攝）

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