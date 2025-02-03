開工日氣溫溜滑梯！今起強烈冷氣團影響 最低溫不到10度

未來1週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

2025/02/03 11:45

〔記者林志怡／台北報導〕開工日全台大降溫，中央氣象署說明，台灣未來1週受到2波冷空氣影響，第1波從今起持續影響至週三，最低溫預計發生在今晚至明日清晨與明晚至後天清晨，中部以北、宜蘭地區低溫恐不到10度，且週四至週五白天的短暫空檔後，週五晚起將有另一波強烈大陸冷氣團影響，天氣再度轉冷。

中央氣象署預報員葉致均指出，台灣今起受到強烈大陸冷氣團影響，周邊環境為東北風，迎風面的基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區有地形性降雨出現，加上大範圍的低層雲系靠近，中部以北、東半部地區雲量較多，尤其北部地區陸續有降雨，基隆北海岸、大台北山區易有局部較大雨勢發生。

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葉致均表示，今日起北台灣氣溫逐漸下滑，今早部分地區氣溫已下降至10至11度，感受相當寒冷，其他地區則因雲量偏多，白天氣溫也不超過20度，而這一波冷空氣最冷的時間預計落在今晚至明天清晨，以及明晚至後天清晨，預計中部以北、宜蘭地區低溫約8至11度、其他地區12至14度。

此外，葉致均說，這一波冷空氣預計影響台灣至週三，週三當日冷空氣強度減弱、週四與週五則是2波冷空氣間的空檔，雖氣溫略有回升，但因水氣偏多，北部、東南部地區、中南部山區有雨，其他地區雲量偏多，氣溫回升幅度有限，北台灣整日不超過20度，其他地區則有機會重回20至22度。

葉致均提到，週五晚間起受到另一波強烈冷氣團影響，各地氣溫再次下降，週六、週日氣溫偏低，週六各地雲量持續偏多，直到週日水氣減少，僅剩迎風面基隆北海岸、東半部地區大台北地區有零星雨，其他地區多雲到晴。

低溫分布示意。（圖由中央氣象署提供）

未來1週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

未來1週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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