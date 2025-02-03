為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    開工日氣溫溜滑梯！今起強烈冷氣團影響 最低溫不到10度

    未來1週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來1週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    2025/02/03 11:45

    〔記者林志怡／台北報導〕開工日全台大降溫，中央氣象署說明，台灣未來1週受到2波冷空氣影響，第1波從今起持續影響至週三，最低溫預計發生在今晚至明日清晨與明晚至後天清晨，中部以北、宜蘭地區低溫恐不到10度，且週四至週五白天的短暫空檔後，週五晚起將有另一波強烈大陸冷氣團影響，天氣再度轉冷。

    中央氣象署預報員葉致均指出，台灣今起受到強烈大陸冷氣團影響，周邊環境為東北風，迎風面的基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區有地形性降雨出現，加上大範圍的低層雲系靠近，中部以北、東半部地區雲量較多，尤其北部地區陸續有降雨，基隆北海岸、大台北山區易有局部較大雨勢發生。

    葉致均表示，今日起北台灣氣溫逐漸下滑，今早部分地區氣溫已下降至10至11度，感受相當寒冷，其他地區則因雲量偏多，白天氣溫也不超過20度，而這一波冷空氣最冷的時間預計落在今晚至明天清晨，以及明晚至後天清晨，預計中部以北、宜蘭地區低溫約8至11度、其他地區12至14度。

    此外，葉致均說，這一波冷空氣預計影響台灣至週三，週三當日冷空氣強度減弱、週四與週五則是2波冷空氣間的空檔，雖氣溫略有回升，但因水氣偏多，北部、東南部地區、中南部山區有雨，其他地區雲量偏多，氣溫回升幅度有限，北台灣整日不超過20度，其他地區則有機會重回20至22度。

    葉致均提到，週五晚間起受到另一波強烈冷氣團影響，各地氣溫再次下降，週六、週日氣溫偏低，週六各地雲量持續偏多，直到週日水氣減少，僅剩迎風面基隆北海岸、東半部地區大台北地區有零星雨，其他地區多雲到晴。

    低溫分布示意。（圖由中央氣象署提供）

    低溫分布示意。（圖由中央氣象署提供）

    未來1週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來1週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來1週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來1週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播