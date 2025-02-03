上班日「發財水」搶手 拿回家放大利方「存錢水」

草屯鎮農會存放1687瓶「發財水」在大金庫9天沾財氣。（圖由草屯鎮農會提供）

2025/02/03 12:10

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天是年後第一天上班日，草屯鎮農會今天把沾了9天財氣的「發財水」搬出金庫，發送給前來的民眾，建議可灑一點在門口「開門迎財」，民俗專家廖大乙說，今天剛好是「立春」，「好的開始是成功的一半」，「發財水」可置於今年的大利方南方、北方，或是家中財位，存「存錢水」聚財，且有「催財」之效。

存款金額全國前十大的草屯鎮農會信用部，今年春節年假前一晚，將寓意「一路發發」的1688瓶「發財水」，搬進去信用部的大金庫內」，讓「發財水」沾了9天的財氣後，今天將「發財水」搬出金庫，今、明2天前來農會臨櫃交易的民眾都會獲贈1瓶，上午已送出800多瓶。

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草屯鎮農會表示，「發財水」加在飯鍋中煮飯之外，很多人會放在財位，也有民眾將發財水少量灑在店面門口，象徵「開門迎財」，也是很吉祥的做法。

民俗專家廖大乙則指出，今天是「立春」，晚間才節氣交換，表示新的一年正式開始，新的一年開始拿「發財水」，也象徵「好彩頭」，民眾拿到「發財水」有幾種「催財」做法，ㄧ是放在今年的大利方南方或北方，或是放家中財位也可，發財水瓶子下方壓1個放雙數金額的紅包，會有更好的靈動力。

另外，也可打開「發財水」，先自己喝掉或加在家中的飲水中，分享給家人，也可半瓶水拿去澆花，讓「發財水」變成活水，瓶子再加自來水後，整瓶放大利方或財位，就可「存活水」。

至於龍年的「發財水」，存了一年的「錢水」，今天則可拿出來澆花、家中的植物，環保也把錢水留在家中。

草屯鎮農會總幹事開打開大金庫，要將「發財水」搬出。（圖由草屯鎮農會提供）

草屯鎮農會送給民眾「發財水」。（圖由草屯鎮農會提供）

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