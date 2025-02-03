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    屏東犬貓免費狂犬病疫苗巡迴開打 本月達30場

    屏縣在各鄉鎮舉辦犬貓狂犬病疫苗巡迴注射活動。（圖由屏東縣政府提供）

    屏縣在各鄉鎮舉辦犬貓狂犬病疫苗巡迴注射活動。（圖由屏東縣政府提供）

    2025/02/03 12:04

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣有12個鄉鎮為狂犬病陽性區，縣府積極在各鄉鎮舉辦犬貓狂犬病疫苗巡迴注射活動，今天（3日）公布本月（2月）在新園、瑪家、萬丹、春日鄉的30場疫苗施打巡迴場次，請飼主把握機會帶家中毛寶貝參加。

    屏東縣動物防疫所表示，屏縣有12個鄉鎮為狂犬病陽性區，其中有6個鄉鎮發生過確診狂犬病的鼬獾抓咬傷人案件，狂犬病是人畜共通傳染病，發病後死亡率達100%，呼籲民眾提高警覺，遵守「二不一要」原則，不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及食肉目動物接種狂犬病疫苗。

    屏縣本月（2月）在新園、瑪家、萬丹、春日鄉安排巡迴場次施打疫苗，民眾可帶毛小孩前往參加，或至動物醫院完成狂犬病疫苗施打；縣府強調，依「動物傳染病防治條例」規定每年須為家中犬、貓及貂、浣熊等食肉目動物完成一次狂犬病疫苗施打，未完成者將處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

    屏東縣動物防疫所也於每月最後一個星期三，上午8點至12點及下午1點至5點，開放民眾攜帶有晶片登記的毛寶貝前往免費施打狂犬病疫苗，本月民眾可於2月26日攜帶犬貓到防疫所施打狂犬病疫苗。詳情可至屏東縣動物防疫所網站「狂犬病專區」查詢。

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