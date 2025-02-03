開工另類鼓勵 鄭英耀：教育部設第三空間可「喝咖啡、罵部長」

今天開工，教育部今早舉行新春團拜，教育部長鄭英耀給所有員工「另類鼓勵」，他表示，已指示秘書處加快腳步，教育部將打造第三空間，讓員工可以「喝咖啡、罵部長」，再激發出創意和新點子。 （記者林曉雲攝）

2025/02/03 11:36

〔記者林曉雲／台北報導〕今天開工，教育部今早舉行新春團拜，教育部長鄭英耀給所有員工「另類鼓勵」，已指示秘書處加快腳步，教育部將打造第三空間，讓員工可以免費喝咖啡的空間，他笑說，很多大企業都有這樣的員工空間，讓員工可以「喝咖啡、罵部長」，甚至把司長的照片貼在射飛鏢的鏢靶上，之後就有能力激發出創意和新點子，他也說，春節假期放的意猶未盡的員工，這週可以請休假。

鄭英耀過往擔任國立中山大學校長，長期是大學教授，他在團拜致詞時表示，今年是蛇年，金蛇福氣滿滿，公部門難得有春節連續假期，他以前在大學教書，從來不曉得放假這麼美，因為在大學任教時最重要的是上課。

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鄭英耀也笑說，上週六他才覺得可以放鬆，和老朋友上山踏青，但昨日就搭高鐵北上準備工作，不過，新年喜樂的氣氛是好的，在2月底之前每天都是好日子，如果教育部同仁春節放假意猶未盡，在這週可以請休假。

鄭英耀表示，他對教育部團隊有期許，教育部的團隊夥伴「不太搞怪」，教育部會打造出「第三空間」，提供免費咖啡，讓員工可以一群人「喝咖啡、罵部長」，或是把司長照片貼在靶上射，國外很多企業都有這樣的空間，讓員工可以藉此激發出創意和新點子，工作任務再艱鉅，一群人彼此互相支持，創造的力量是很棒的，他已指示秘書處要加快腳步。

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