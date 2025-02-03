下營運動公園啟用 親子休閒人氣景點

下營文小二運動公園特色遊戲場今啟用，貼心設計遮陽網，盼成親子休閒人氣景點。 （記者王涵平攝）

2025/02/03 11:28

〔記者王涵平／台南報導〕下營文小二運動公園特色遊戲場今啟用，台南市長黃偉哲表示，結合白鵝、紅桑葚、黑豆及白柚下營四寶意象，趣味性、互動性高，盼成親子休閒人氣景點。

下營文小二公園為國小預定地，原兒童遊戲場設施老舊且多為罐頭遊具，不符合遊戲場規範，市府爭取經費開闢成特色遊具公園，將原本使用面積擴大1倍，並規劃電動遮陽網為孩子們防曬，另有燈光照明，讓小朋友晚上也能享受趣味遊具，兼具運動功能，相當安全舒適。

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黃偉哲表示，透過公園遊具設施更新改造，期盼讓孩童遠離3C產品，來下營享受兼具特色、安全及創意的鵝樂遊戲場，順道品嚐燻茶鵝美食。

南市工務局指出，為滿足各年齡層小孩遊戲需求，下營文小二運動公園特色遊戲場分為大齡高塔及大型攀爬架等挑戰體驗區，啟發中高年級孩童勇氣與平衡能力；另低年級及幼齡孩童則規劃趣味遊戲區，也可安全遊玩使用，確保所有孩子都能參與並享受遊具樂趣。

工務局表示，順利爭取內政部國土署500萬元補助，預計今年於下營公園再打造第二座特色遊戲場，並持續優化各項公園設施，營造下營成為親子友善的宜居城鎮。

下營文小二運動公園特色遊戲場今啟用，台南市長黃偉哲視察遊具功能。 （記者王涵平攝）

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