今天開工，教育部提醒留學獎學金甄試報名2月7日截止。（取自官網）

2025/02/03 10:39

〔記者林曉雲／台北報導〕今天開工，教育部提醒，教育部今（114）年留學獎學金甄試報名，將於2月7日中午12時截止。

教育部國際及兩岸教育司科長林曉瑩說明，今（114）年即將入學之新生，入學許可取得時程較晚，來不及報名今年度留學獎學金甄試，歡迎明年以研究所1年級在學生之身分，報名115年留學獎學金甄試。

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林曉瑩提醒，留學獎學金甄試報名者須於報名前，先取得國外大學校院正式開立之博（碩）士入學許可或已在國外博（碩）士班就讀。已申請國外優秀大學、但無法於2月7日中午網路報名截止時間前取得入學許可者，得填寫切結書申請暫准報名，並於3月10日下午5時前，主動至報名系統補上傳入學許可。

該獎學金甄試採書面審查，擇優錄取，甄試簡章已公告於教育部國際及兩岸教育司網站，可自行下載參閱報名資格、報名程序、應繳交資料及其他規定。

林曉瑩表示，114年留學獎學金甄試預定錄取220人，包括190位一般生名額（一般學群名額155名、赴北歐國家10名、赴印尼等15國新南向國家15名、赴新加坡及紐澳10名）及30位特殊生名額（勵學優秀生、原住民生及身心障礙生各10名），其中特殊生錄取名額從15名倍增為30名，以支持更多社會經濟或文化不利的優秀青年學生赴海外攻讀學位。

留學獎學金限獎助攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」得攻讀碩士學位，另3類特殊生及赴新南向國家生，不限學群均可選擇攻讀碩士或博士學位。獎學金待遇核發一般生每名每年1萬6000美元，受獎年限最長2年；特殊生每名每年核發3萬美元，受獎年限最長3年。公告錄取日期為5月29日。

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