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    吉伊卡哇「高雄冬日遊樂園」吸睛 9天湧300萬遊客

    吉伊卡哇超夯，春節9天連假吸引300萬人次朝聖。（記者李惠洲攝）

    吉伊卡哇超夯，春節9天連假吸引300萬人次朝聖。（記者李惠洲攝）

    2025/02/03 10:36

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕吉伊卡哇領軍的「2025高雄冬日遊樂園」超夯，春節9天連假吸引300萬人次朝聖！

    「2025高雄冬日遊樂園」於1月25日至2月16日登場，在愛河灣規劃「吉伊卡哇」主展區，並於高雄港16號、17號碼頭設置25座遊樂設施，免費提供兒童遊玩。

    今年3隻氣膜造型，以可愛療癒的趴姿呈現，15米高的「吉伊卡哇」於珊瑚礁群前海面上展出，16米高的「小八貓」則在海風廣場前海面上陪伴大家，16號碼頭的陸域上有7米高的兔兔，讓粉絲們近距離合影。

    高雄市觀光局透過電信大數據統計，春節9天連假期間（1月25日至2月2日），高雄冬日遊樂園共吸引300萬人次參觀，大家一起感受「吉伊卡哇」在港灣的超強魅力。

    高雄流行音樂中心也特別以3隻主角們身上顏色及外觀特徵，搭配最受歡迎的《睡衣派對》主題曲，在高流音浪塔、海音館及愛河灣呈現「舞吉派對」燈光展演，即日起到2月16日晚上6點到10點，每半小時演出一場。

    高雄市觀光局長高閔琳表示，遊客除到愛河灣欣賞超人氣的吉伊卡哇，也可順道參觀「鳳山光之季」、「岡山燈藝節」及「旗山燈會」等三大燈會。

    這三大燈會均展出到2月12日，「鳳山光之季」在大東公園開展，共有13組絢麗燈飾，燈區包含大東公園、曹公圳沿岸、空中鳳城、中華街商圈、大東橋鳳山溪周圍等地；「旗山燈會」規劃「蛇舞迎春」、「蛇來運轉」、「蕉城遊樂趣」、「月映武德」、「春福旗來」等5大燈區，最萌亮點就是旗山老街入口處的大型Q版小龍娃娃；「岡山燈藝節」在岡山河堤公園展出，有7大燈區。

    吉伊卡哇搭配高雄流行音樂中心的燈光展演，吸引大批遊客。（高市府提供）

    吉伊卡哇搭配高雄流行音樂中心的燈光展演，吸引大批遊客。（高市府提供）

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