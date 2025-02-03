北北基宜大雨特報 吳德榮：今越晚越冷北台低溫恐探9度

氣象專家吳德榮表示，強冷空氣南下，氣溫將明顯下降，預計今晚越晚越冷，北台灣平地最低氣溫恐降至9度。（資料照）

2025/02/03 11:05

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署今（3日）上午7點55分針對北北基宜等4縣市發布大雨特報，受到東北風影響，基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾慎防坍方及落石。同時，氣象專家吳德榮表示，今強冷空氣南下，氣溫明顯下降，預計今晚越晚越冷，北台灣平地最低氣溫恐降至9度。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日強冷空氣南下，北部、東半部及部分山區有局部短暫雨，氣溫遽降、北台灣愈晚愈濕冷；今晚北台灣平地最低氣溫降至9度左右，中南部氣溫亦降，早晚偏冷。吳德榮表示，2000公尺以上高山今晚至明晨有飄雪機率；週三則需3000公尺以上高山才有機會出現零星飄雪。

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吳德榮提到，最新歐洲模擬，明（4日）及5日由濕冷轉乾冷，部分山區及東半部仍有局部短暫雨的機率，平地最低氣溫雖可降至8度左右，但仍以達「強烈大陸冷氣團」的機率高，應注意保暖。

吳德榮指出，最新各國模式模擬調整漸趨一致，6、7日氣溫逐日漸升，天氣明顯回暖。7日下半天另一波強冷空氣開始南下，預計8日至10日清晨強冷空氣籠罩，其強度已調得比前波略強，但能否達「寒流」標準仍有待觀察。

氣象署今早針對基隆市、台北市、新北市及宜蘭縣發布大雨特報。（擷取自中央氣象署）

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