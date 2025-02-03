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    讓母豬產檢更精確！高雄青創扶助觸及畜牧業

    「合宇興」與養豬牧場配合，致力推廣母豬超音波測孕、豬隻疾病防治、診斷與疫苗施打等，圖為阿蓮區永豐畜牧場。（青年局提供）

    「合宇興」與養豬牧場配合，致力推廣母豬超音波測孕、豬隻疾病防治、診斷與疫苗施打等，圖為阿蓮區永豐畜牧場。（青年局提供）

    2025/02/03 10:02

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局青創補助去年首推一般型、競爭型兩大項，讓更多青年創業更有機會獲得挹注，以動物健康管理為核心的「合宇興」藉由競爭型補助升級超音波設備，順利強化母豬測孕並優化營運，為高雄畜牧業注入創新元素。

    青年局說明，「競爭型」補助涵蓋數位內容、綠色能源、智慧電子、設計品牌時尚、醫療器材及生技醫藥等領域，補助項目囊括租金、營業生財器具、業務行銷、數位或雲端服務、專利或商標申請及新聘人事費用六大類別，核定青創事業皆為潛力新秀，為企業不同發展階段與需求提供關鍵助力。

    以動物健康管理為核心、且獲得競爭型補助的「合宇興」，是致力改善台灣畜牧業的生技公司，業務範圍包括母豬超音波測孕、豬隻疾病防治、診斷與疫苗施打；創辦人黃聰圍曾赴美進行海洋哺乳動物研究，深受美國完善動物醫療體系啟發，返台後導入先進獸醫服務，希望提供具備自給能力的在地豬農更健康產業生態。

    黃聰圍認為，種豬是畜牧場火車頭，豬媽媽更是牧場運作關鍵，只要確保母豬健康，小豬自然快樂成長，高效生育便能帶動產值增長；他藉由青創補助競爭型支持，除補貼營業場所租金，還添購「超音波測孕機」，透過超音波顯影判斷母豬受孕與否，讓母豬懷孕率從原本60%提升至80%，以圈養100頭母豬的牧場為例，一年營收約增加300萬，有效提升豬農產值與產業效能。

    此外，「合宇興」還與屏東科技大學疾病診斷中心合作，配合畜牧場進行疾病預防與豬隻健檢管理；黃聰圍解讀「合宇興」的市場定位，即是提供專業的生技服務，讓小農在沒有大廠飼料的協助下，仍可提升產能累積市場信任。

    未來，「合宇興」還計畫從種豬著手，運用科技監測種豬精蟲活性，提升受孕成功率，並將引導牧場主投入綠色環保設備，讓畜牧產業實現科技升級與環境友善的雙贏。

    高市青年局副局長汪小芬表示，畜牧業是重要的一級產業，透過生技與創新技術應用，不僅能滿足民生需求，還可強化上游產業鏈、帶動整體市場。

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