台中潭子農會改選前被爆霸凌 總幹事林淑茵指抹黑

郭女在潭陽橋懸掛布條，指控潭子區農會霸凌。 （民眾提供）

2025/02/03 09:56

〔記者歐素美／台中報導〕台中市各農會將於2月15日進行會員代表等選舉投票，台中市潭子區農會現任總幹事林淑茵面臨挑戰，不料，農曆年前有人在潭子區的潭陽橋上懸掛布條指控「潭子區農會也有Me Too霸凌，113年死一人，林總幹事你沒責任嗎？」林淑茵表示，林姓女員工去年因病死亡，相關單位調查也確認霸凌事件不成立，強調布條事件是反對派故意企圖影響選情。據了解，掛布條的郭女為潭子區農會員工，警方已函送台中地檢署偵辦。

1月20日清晨7時30分，民眾發現潭陽橋上懸掛「霸凌」布條，上面寫著「潭子區農會也有Me Too霸凌，113年死一人，林總幹事你沒責任嗎？」潭子區農會總幹事林淑茵獲知後即向警方報案，認為布條內容已影響其個人聲譽，並可能影響農會總幹事選情。

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林淑茵表示，布條上指稱的「113年死一人」，是指農會林姓女員工，去年因病去世。她表示，林女生前從信用部調到供銷部，這是農會正常輪調，但林女不滿，向有關單位檢舉霸凌，但勞動部調查已確認霸凌事件不成立。

林淑茵表示，有人在選前故意懸掛布條指控霸凌，是對手的惡性競爭手段，因此向警方報案，提告妨害名譽、違反農會法及社會秩序維護法等。

警方當日接獲報案，立即到場將布條撤下，並帶回派出所保全作為證據，經調查為郭女（55歲）所為，警方已函送台中地檢署偵辦。據了解，郭女為潭子區農會信用部員工，她供稱，只是認為農會有霸凌情形。

有潭子區農會員工表示，郭女的公公是前農會會員代表，郭女因生病經常請假，總幹事林淑茵其實對郭女很好，郭女只是被有意挑戰林淑茵的對手利用而不自知。

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