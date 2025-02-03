迎台積電設廠 逾125年歷史楠梓國小改建第2期開工

楠梓國小改建第2期工程預計於116年完工，圖為模擬圖。（高雄市工務局提供）

2025/02/03 09:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕配合台積電進駐楠梓產業園區設廠，將帶動產業升級並增加在地學生人口數，超過125年歷史的楠梓國小分2期進行改建，第1期已完工，第2期工程近日也開工，預計116年完工。

楠梓國小位於高雄市楠梓區東寧里，是楠梓舊部落中心地帶，開發甚早，於民國前12年即設立「楠梓坑公學校」，校齡已逾125年。校內擁有多棵農業局列管老樹及時光標本等具有歷史紀念意義的相關設施，伴隨楠梓孩童們一起成長。

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配合台積電進駐楠梓產業園區設廠，楠梓區人口結構將產生改變，校舍也配合改建，高市府共編列6.8億元，分2期進行楠梓國小校舍拆除新建作業。第1期工程於2022年底開工，拆除學校「健康樓」及「和諧樓」，新建一棟4層鋼筋混凝土校舍，可增加23間普通教室，目前已經完工。

工務局新工處指出，第2期工程近日也開工，總經費約4.6億元，同樣延續樹屋概念規劃，包含拆除舊校舍與新建地上5層鋼筋混凝土校舍一棟、警衛室一棟，可增加14間普通教室、12間專科教室、1間大活動室、1間廚房及20間辦公相關空間等，並已取得綠建築候選證書。

新工處表示，楠梓國小第2期工程預計於116年完工，完工後將提供優質的學習環境。

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