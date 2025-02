02/03各報重點新聞一覽

立法院。(資料照)

2025/02/03 07:15

自由時報

立院新會期法案 朝野擺陣對戰/民進黨︰國安議題 將成為主要戰場

第十一屆立法院上路一年,在朝野烽火連天的局勢下進入新年度。民進黨團盤點,在野黨癱瘓財政、破壞權力分立,「國會政變」的目標就是要掏空台灣;展望新的一年,放寬中配入籍年限、提高罷免門檻、大規模「反年改」的爭議修法,甚至國安議題恐成為下階段的主要戰場。

泰晤士報專訪 回憶「讓川普站在台灣這邊的方式」蔡︰台美國安團隊 已建立良好聯繫基礎

英國媒體「泰晤士報」昨刊登前總統蔡英文專訪,題為「我領導台灣八年─這是我讓川普站在我這邊的方式」(I led Taiwan for eight years — this is how I kept Trump on my side)。蔡回憶跟美國總統川普團隊第一任期的互動,雙方國安團隊成員「密切、頻繁且清晰」溝通,建立良好的聯繫基礎,並在經濟、教育及文化取得實質進展。

罷團今中選會大會師 罷傅要搶頭香

第十一屆藍白立委近一年強推爭議法案、聯手大砍中央政府總預算,引發全台「大罷免潮」。全台罷團今天上午八時半將赴中選會大會師,預計有超過十八個團體遞送第一階段罷免提議書,其中罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁的公民團體「微光花蓮」將拚第一個送件。

聯合報

美加徵關稅 陸、加、墨反擊

美國總統川普1日簽署行政命令,4日起對加拿大和墨西哥進口商品徵收25%關稅,對中國大陸商品則再加徵10%關稅。加拿大隨即展開反擊,對價值1,550億加幣(約1,070億美元)的美國產品加徵25%關稅;墨西哥則揚言將採取報復性措施。中國大陸也誓言要報復美國,但暫未宣布加徵關稅。

防洩密 綠委擬提案修法查核政務官

民進黨立委陳冠廷擬在立院新會期提出「國家機密保護法」修法草案,規範行政機關應建立跨部會統合的安全許可機制,並強化對政務官的查核程序及任用期間的安全許可認證。

中國時報

關稅大戰 陸喊狀告WTO 加對美課25%

全球貿易戰正式開打!美國總統川普2月1日簽署行政命令,自4日起對加拿大、墨西哥、中國進口商品加徵關稅。加國總理杜魯道回稱,將對1550億元加幣(約新台幣3.5兆元)的美國商品課徵25%報復性關稅。中國商務部則表示,中方將向世貿組織(WTO)提起訴訟;墨西哥也揚言祭出報復性關稅。

蛇年開盤恐補跌 台股泛綠光

春節連假期間美股利空不斷,DeepSeek橫空出世打趴輝達股價,就連台積電ADR也跌掉4.3%,加上美國總統川普揮出關稅大刀,都可能讓3日開紅盤的台股「面露綠光」。富邦投顧董事長陳奕光2日表示,若考量台積電ADR跌幅,開盤賣壓難免,光是台積電就有60元下跌空間,等同跳空下殺500點,指數將面臨2萬2998點的季線保衛戰。

2016年時任總統的蔡英文(中)與甫當選美國總統的川普進行越洋談話。 (資料照,總統府提供)

花蓮罷免傅崐萁的志工在傅的豪宅旁,高舉罷免看板。(微光花蓮團隊提供)

