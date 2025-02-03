雲林虎尾建國眷村超好拍！ 全村二戰痕跡只有一物看得到

虎尾建國一村丁棟現況。（記者李文德攝）

2025/02/03 06:02

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾建國一、二村為縣定聚落建築群，具文資身分，更是全國唯一農村型眷村，雲林縣政府近年積極修復活化，已成遊憩地點，如一村防空洞導入MR沈浸式劇場、VR體驗，免費讓遊客遊玩外，日軍大水塔更是能欣賞到二戰時期痕跡，另建國二村景觀工程完工，雖未有經營團隊正式進駐營運，但其中眷村風貌依舊保存，更是免費打卡熱門景點，不妨走進時光迴廊，感受迷人風情。

建國眷村成立於二戰時期，日軍當時做為海軍航空隊的軍事基地，更訓練神風特攻隊；戰後更曾是空軍官校飛行初級班、新兵訓練基地、空軍重要通訊地，到了2006年最後眷戶遷出後便無人問津，直至2016年起縣府開始展開一連串修復行動，現已漸將眷村時光寶盒打開。

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「勇棟曾是日軍廚房、澡堂，戰後更有耆老小時候曾洗澡過」，虎尾眷村再造協會總幹事魯紜湘一邊導覽著，一邊訴說每棟建築歷史，「再走過去便是丁棟」，當時眷舍區隔成4大區可居住26戶，是一村中保存最完整的兵舍建築。

魯紜湘表示，不能忘記前往一村的水塔，由南向北往上看水塔就能發現千瘡百孔，這都是二戰時美軍轟炸所留下的機關槍掃射痕跡，此地也是全建國一、二村能看見戰時紀錄的地點。

魯紜湘表示，除水塔外，更要去的便是大防空洞，防空洞中還有免費的MR沈浸式劇場還有VR體驗，要讓大家真走入時光隧道，回到過去眷村時光；另一村走完後，不妨再到二村走走，如今縣府景觀工程已完工，不少單車族已搶先進入拍照打卡，儼然成為新景點。不過如今尚未有營運團隊進駐、未有盥洗空間，也請民眾愛護環境。

虎尾建國一村大水塔能清楚看見二戰時機關槍掃射痕跡，是全村唯一。（記者李文德攝）

建國二村景觀工程已完工，雖未有公廁及營運團隊進駐，卻是值得前往欣賞景點。（記者李文德攝）

虎尾建國一村入口處。（記者李文德攝）

建國一村大防空洞導入MR沈浸式劇場、VR體驗。（記者李文德攝）

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