「流血白熊」不哭了！台中清潔隊巧手改造 驚悚擺飾變人氣網美牆

收回的廢棄兔兔及大白熊擺飾原樣態略顯恐怖。（市府提供）

2025/02/02 22:48

〔記者許國楨／台中報導〕適逢農曆春節，家家戶戶大掃除，將用不到或不知如何補救的大物件丟棄，但台中市大安區清潔隊員發揮創意，將回收的「恐怖動物石像」巧手翻新改造，不僅讓它們變得萌感十足，還成了環保打卡新景點，增添年節溫馨可愛氣氛。

大安區清潔隊長周芳禛表示，之前回收一個擺放在社區的袋鼠石像垃圾桶，發現袋鼠外觀色澤已經斑駁脫落、石像也有嚴重破損裂痕，考量此袋鼠石像垃圾桶背負著當時候的清潔任務，幫助社區環境垃圾的收集，富有特殊意義，經隊員重新上色，為隊員們與路過的民眾提供「療癒正能量！」

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此外，清潔隊去年底還回收到兩隻「驚悚系」動物擺飾，一隻是滿臉流血、流淚的大白熊，另一隻是雙眼無神、毫無生氣的大兔子，雖然它們的外觀令人不寒而慄，但整體結構還算完整，直接丟掉實在太可惜，於是隊員們發揮藝術天賦，讓大白熊換上新衣，變身春節吉祥物，而兔子則被打造成卡通風格的「拉布布」，瞬間可愛度爆表。

不僅如此，隊員們還回收了廢棄窗框與木材，加以彩繪組合，變成了「金蛇迎春、恭賀新喜、環保有你」的春聯，讓整個清潔隊環境充滿年節溫馨氛圍，而這場「舊物新生」大改造，不但美化環境，還傳遞了環保再利用的理念，讓丟棄的物品重獲新生，一舉數得。

台中市環保局長陳宏益表示，生活中的大小擺飾、用品，只要用點創意，都能變成實用或美觀的物品。清潔隊這次的改造示範，正是最好的環保教育，既減少廢棄物，又能增添生活樂趣，呼籲市民朋友動手改造舊物，為環境盡一份心力，讓世界變得更美好。

兔兔擺飾重新改造上色後，重獲新生。（市府提供）

大白熊擺飾穿新衣。（市府提供）

袋鼠石像垃圾桶煥然一新。（市府提供）

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