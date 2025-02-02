台北燈節西門町開幕 「福蛇豆豆」主燈旋轉秀成焦點

2025年台北燈節開幕，主燈「福蛇豆豆」顛覆對蛇的傳統印象，充滿創意與巧思。（記者王藝菘攝）

2025/02/02 20:47

〔記者林承鴻／台北報導〕2025台北燈節「蛇來運轉」今（2日）晚在西門町開幕，包括主燈、西門、中華路及北門4大展區，至16日每晚5點到10點全區亮燈，高13公尺的主燈「福蛇豆豆」位於中山堂廣場，主燈秀每晚6點起每半小時展演1次；西門町一帶每晚6點到9點，還有街頭藝人表演。

主燈「福蛇豆豆」結合在地潮流設計及燈光特效，每半小時展演5分鐘的主燈秀會旋轉360度，還會吐蛇信，象徵新年旺盛活力與財運滾滾。開幕式現場飄小雨，台北市長蔣萬安說大家「遇水則發」，新的一年會事業興旺，財運亨通，財源廣進，大發利市，祝福民眾新的一年平安順心。

請繼續往下閱讀...

台北燈節規劃主燈展區、西門展區、中華路展區及北門展區4大展區，中華路展區邀請日本搖滾天團GLAY主唱TERU跨界創作燈組「等待豐收的樹」，以及由音樂旅人林強跨界創作的「台北留聲機」，營造沉浸式視覺與聽覺體驗；「北門展區」有雙北世壯運吉祥物「壯寶」燈組及學生競賽作品，並匯聚16座友好城市燈組。

西門展區呈現傳統與現代藝術的融合，包括紙雕藝術家李信慧再現《白蛇傳》故事的白蛇轉燈組，及祥蛇迎春塗鴉藝術創作，位於西本願寺的祈福燈林，則提供祈福卡供民眾領取，可寫下新年祈願並掛上燈組。

中山堂廣場舞台區自即日起至2月16日的每週五、六、日晚間，將有蕭秉治、冰球樂團、如果兒童劇團、安地斯樂團、FOCASA馬戲團等知名團隊接力登台。另每晚6點到9點，捷運西門站6號出口後方服務台、中華路峨眉街口及中華路1段76巷／漢口街2段，還有街頭藝人精彩表演。

台北燈節場域鄰近捷運站北門站、西門站、桃捷A1及台北車站，台北市觀光傳播局邀請遊客搭乘大眾運輸工具前往賞燈，感受濃厚年味。今晚開幕式邀請史瓦帝尼王國大使蒙西比、聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞、海地共和國臨時代辦維克多漢、印度台北協會會長葉達夫、日本愛媛縣松山市副市長田淵雄一郎、日本茨城縣笠間市副市長近藤慶一、韓國大邱廣域市文化體育觀光廳長李在盛等人出席。

2025年台北燈節開幕。（記者王藝菘攝）

2025年台北燈節開幕。（記者王藝菘攝）

2025年台北燈節開幕。（記者王藝菘攝）

台北燈節主燈「福蛇豆豆」位於中山堂廣場，主燈秀每半小時展演1次。（記者林承鴻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法