巨獸萌報到！2025台灣燈會桃園《光的遊戲場》7日起搶先試營運

《光的遊戲場》結合廣闊水域與特殊地貌推出「光臨千塘國」地方燈區，圖為「澆灌果實海」。（記者李容萍攝）

2025/02/02 19:40

〔記者李容萍／桃園報導〕睽違9年，「2025台灣燈會」將於12日至23日在桃園捷運A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站登場，今年主題「光聚千塘串桃園」，藉由燈藝巧妙地串聯桃園的在地特色，並與眾多埤塘的水面交相輝映，呈現出結合自然與文化的動人光影盛宴；周邊規畫第2展區《光的遊戲場》，各燈區近日陸續進場佈設，將於7日起試營運，吸引民眾先睹為快。

桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟今日表示，在《光的遊戲場》五大燈區主題及吉祥物方面，涵蓋範圍超過20公頃，包含青塘園、樂天桃園棒球場、世客博轉運站等地，並透過A18至A19捷運廊道串聯，推出「活力發光站」、「青春光劇場」、「城市聚光燈」、「光臨千塘國」、「福光滿意讚」等五大主題燈區，燈會更攜手國際知名IP、日本人氣Pokémon寶可夢合作，延伸百變奇幻的童趣幻想，讓大小朋友都能在「桃園親子城」找到屬於自己的快樂回憶。

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周柏吟說，五大燈區中有一個坐落中壢青塘園這處都市廣袤綠地的「光臨千塘國」，是燈會中唯一擁有埤塘地貌、看得到廣闊水域的區域，由此特色設計出「百變奇獸」與「奇幻生態」燈飾布置，像是全國最大、高達10公尺高的卡比獸、6公尺高的皮卡丘，今天起進場測試，巨大萌獸躺臥青塘園，周邊還有許多寶可夢卡牌以及在地原創野獸，像是在地原創野獸「桃獸」、「奇遇巨獸」等進駐，喜歡的人一定要來「收集」！

而千塘國裡還看得到會發光的巨大拉拉山水蜜桃，開心收下「好彩桃」的喜氣寓意；觸發手動幫浦就能用燈光點亮「澆灌果實海」，埤塘水面繽紛多彩煥發蓬勃生機，也有融合AR體驗的巨大應景蛇年燈景，「光臨」燈會，一場光之旅途的冒險故事就此展開。

另外，台灣燈會這次將以桃子心型，象徵桃園埤塘的自然意象，推出「糖塘」、「皮埤」、「串串」、「毛毛」、「光光」、「籠龍」等6款代表燈會精神的吉祥物，設計靈感來自桃園埤塘的自然環境，期盼透過桃埤輪廓、桃心眼睛、葉腳倒影及埤塘光影構成形象，展現桃園的多元樣貌。

《光的遊戲場》結合廣闊水域與特殊地貌推出「光臨千塘國」地方燈區，圖為「千塘。光池」。（記者李容萍攝）

2025台灣燈會桃園第2展區《光的遊戲場》推出百變奇獸，圖為桃獸是用廢棄竹子當材料。（記者李容萍攝）

10公尺高巨型卡比獸。（記者李容萍攝）

6公尺高巨型皮卡丘。（記者李容萍攝）

《光的遊戲場》結合廣闊水域與特殊地貌推出「光臨千塘國」地方燈區，圖為「好彩桃」。（記者李容萍攝）

《光的遊戲場》結合廣闊水域與特殊地貌推出「光臨千塘國」地方燈區，圖為「奇遇巨獸」。（記者李容萍攝）

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