中台灣最強走春！彰化廟街市集畫句點 9天近百萬人次造訪

彰化市春節市集今晚最後一天吸引爆滿人潮，民族路封街讓遊客看演出。 （記者湯世名攝）

2025/02/02 19:22

〔記者湯世名／彰化報導〕最強走春！彰化市公所去年在民族路、永樂街封街舉辦的春節市集活動，創造近30萬人潮，今年加碼闢年貨大街，活動時間延長為9天，湧入的人潮翻倍再翻倍，市長林世賢今晚（2日）大年初五在活動最後一天宣布，今年遊客總人數高達近百萬人次，堪稱今年中台灣最強走春的年貨市集。

今年春節市集加開年貨大街擴大舉辦，提前從年前的1月25日開始，持續到今晚結束，總共為期9天，串連兩個街區，1月25日從永樂街揭開市集序幕、1月29日民族路主會場啟動，兩個街區總共設了將近120個攤位。

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為吸引人潮及增加年節歡樂氣氛，在民族路及永樂街同時各設置兩大表演舞台，共有56組表演團體輪番上陣演出。和去年相較，今年活動更為豐富，提供多達15萬元的市集消費券，每日開放100個名額，凡分享活動信息就可用100元購買價值200元的消費券；同時另有每消費100元就可兌換一張摸彩券的好康。

初一、初二於慶安宮舉辦擲杯送紅包活動，凡3次內擲出一個聖杯，馬上送消費券100元，每次100個名額。再一個好康是，結合永樂商圈發展永樂協會、依德科技（股）公司及陽信銀行協力，活動期間，民眾下載「陽信sunny購」APP註冊成新會員，即獲得彰化幣100點，點數在「好嬉彰化」APP的特約合作店家直接折抵消費。

除了諸多優惠措施，以及提供Gogoro電動機車、蘋果iPhone手機、iPad平板電腦與各種家電用品等豐富摸彩品的誘因，今年廟街市集前8天即吸引逾80萬人潮，更在今天一舉衝破百萬人次。

值得一提的是，9天的活動期間，市長林世賢特別在1月30日與2月2日，親自上場煎「市長蔥油餅」義賣，兩天共賣得5萬多元，所得將分別捐給伯立歐小兒麻痺基金會與瑪喜樂社褔基金會。

彰化市春節市集吸引爆滿人潮，市長林世賢（右）親自上場煎「市長蔥油餅」義賣。 （記者湯世名攝）

彰化市春節市集今晚最後一天，儘管氣溫驟降，仍吸引爆滿人潮。 （記者湯世名攝）

彰化市春節市集9天來湧入近百萬人次。 （記者湯世名攝）

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