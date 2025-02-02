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    女友刮刮樂中1萬沒分他！男友直言「很失望」 網：頻率不同

    網友說，她和男友玩刮刮樂，中一萬元後便直接收起來。男友對此很失望。示意圖。（資料照）

    網友說，她和男友玩刮刮樂，中一萬元後便直接收起來。男友對此很失望。示意圖。（資料照）

    2025/02/02 22:21

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕每到過年，民眾都會買刮刮樂試手氣。網友說，過年和男友玩刮刮樂，中了一萬元後便直接收起來。男友對此很失望。原PO問「我應該要分他的嗎」？文章一出，引起網友熱議，不少人指出「這件事沒有對錯，頻率不同」。

    網友昨在Dcard發文分享，過年期間，和男友去玩刮刮樂，結果她買一張一千元的刮刮樂刮中一萬元；相較之下，男友則輸了幾千元。當時，她發現中獎後，便認為花自己錢買的刮刮樂，獎金自然是自己的，因此換完錢後便直接放進自己的錢包。

    然而，男友事後向原PO坦白，對她感到很失望，因為她中獎後並未考慮分他一些。他還說，如果是自己中獎，一定會分給女友。原PO聽到後，感到有些愧疚，決定分一半的獎金給男友，並反思「真的是我太小氣嗎？我應該要分他的嗎」？

    文章一出，網友紛紛留言，「是不用分到一半這麼多，但你好歹也安慰一下，請吃飯、包個2000紅包吧」、「如果是一起刮刮樂，我會請他吃飯。雖然能理解他的心情，但還跟你說對你滿失望，有點情勒」。

    另外，網友認為「沒有對錯，就頻率不同。和AA一樣有人覺得很小氣，有人覺得很正常」、「總之就是，你的想法：你&刮刮樂、他&刮刮樂。他的想法：你們&刮刮樂。你不想分他，你沒有錯；他覺得失望，他也沒有錯」、「這題答案沒有絕對」、「給是情分，不給也正常，畢竟你們只是情侶關係」。

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