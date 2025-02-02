新女同事愛抱人又「異味超重」 網「這招」應對被誇太有才

近日有女網友上網針對同事口臭問題求助。圖中人物與本文無關。（示意圖）

2025/02/02 22:58

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕職場上遇到沒邊界感的同事已夠頭痛，如果還伴隨「超重異味」，那真的會讓人崩潰！近日有網友在Dcard發文，抱怨新進女同事個性熱情，不只愛勾手、靠肩，還會從背後環抱，但她頭髮油膩還有嚴重口臭，讓原PO無奈表示，每次對方來講話都會下意識憋氣，試過戴口罩、塞口香糖應對。網友提供妙招，「中午直接帶去髮廊刷牙」，笑翻一眾網友。

根據貼文，原PO描述，這位同事的頭髮每天都像條碼一樣分開，肩膀上堆滿頭皮屑，靠近時甚至會聞到濃厚油垢味；更讓她受不了的是，對方的口氣異常濃烈，卻偏偏喜歡靠近說話、從背後環抱，她雖然多次推開，對方卻反而以為是在開玩笑，還越來越親近；而為了不讓自己崩潰，她也開始隨身攜帶口香糖，每次對方靠近時都趕緊塞一顆進嘴裡，順便問對方要不要吃，希望能暗示對方注意口氣問題，但她也苦笑說，「這不是長久之計，而且真的很花口香糖」。

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網友提供應對方法。有人認為應直接拒絕肢體接觸，「這種行為根本算性騷擾，不要怕交惡，直接說你不喜歡被碰就好！」也有網友建議委婉暗示對方氣味問題，「關心她是不是沒睡飽，看看她有沒有自覺」、「問她最近腸胃還好嗎？口氣有點重，要注意一下」。

有網友選擇用搞笑方式處理，「很費口香糖真的笑出來⋯可以裝作有意無意聊到關於她氣味的話題」、「以後跟她講話就一隻手捏鼻子，一隻手在前面搧風」，或幽默表示，「好無聊喔，中午我們去髮廊刷牙好了」、「你的嘴巴太臭了，我聽不到你說話」。讓網友笑翻直呼「笑鼠，好有才」。

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