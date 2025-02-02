「遊學太子爺」駐駕竹山克明宮 招財紅包聖筊就送出

遊學太子爺春節駐駕竹山克明宮，身掛金牌還繫上還願紅包，「前金後銀」吸引香客爭睹。（記者劉濱銓攝）

2025/02/02 18:38

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山克明宮今年春節邀請「遊學太子爺」駐駕過年，神尊掛滿金牌，「前金後銀」駐駕吸引香客爭睹，適逢大年初五迎財神，主祀太子爺的民俗專家廖大乙，今起開放神尊上300多個紅包供人免費擲筊，擲出聖筊就能獲得招財解厄紅包，有助祈福消災，庇佑新年平安。

克明宮主委楊非武表示，7年前竹山鎮舉辦百年大建醮，該廟負責全鎮150間百姓公廟的招魂工作，且須神明全程陪同，但當時擲筊請示全鎮9大宮廟皆無果，最後由當時走遍全台廟宇的遊學太子爺擔負重任，並圓滿完成百年大醮，自此該廟與太子爺結下不解之緣，今年春節才會邀請太子爺駐駕過年。

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廖大乙指出，此次感念克明宮邀請駐駕的心意，便在神尊上放上9面金牌，提供信眾在初一到初九可擲筊博金牌，讓大家在新年可討個好彩頭。

廖大乙也說，春節期間許多太子爺的信眾也到克明宮還願，致贈紅包並綁在太子爺神尊，今適逢大年初五，代表新年的開始，他也開放民眾即起可到廟免費擲筊博紅包，由於這些紅包都是信眾心想事成後所還願饋贈，獲得紅包的民眾可用來招財祈福、消災解厄，而且還不用返還。

舉凡民眾有身體、事業、學業、姻緣、結婚生子，甚至有小三、小王爛桃花等問題，都可透過招財解厄紅包協助化解，只要將紅包的錢放在皮包不要花掉，或放在家中財位、辦公桌的右邊，就能帶來一整年的好運，希望能幫助有困擾的民眾化解煩惱。

竹山克明宮主委楊非武（右），春節邀請遊學太子爺駐駕過年，主祀太子爺的民俗專家廖大乙（左），也提供9面金牌讓民眾擲筊求好運。（記者劉濱銓攝）

遊學太子爺春節駐駕竹山克明宮，初五起開放民眾擲筊免費博招財解厄紅包。（記者劉濱銓攝）

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