桃園阿姨隨口吉祥話刮中1200萬 彩券行樂透

「1200萬大吉利」頭獎入袋！ 桃園阿姨隨口吉祥話刮中大獎、中壢彩券行跟著貼紅榜樂透。（記者李容萍攝）

2025/02/02 18:37

〔記者李容萍／桃園報導〕刮刮樂「1200萬大吉利」頭獎在大年初三開出，獎落桃園市中壢區華勛里「福氣彩券行」，台彩透露彩券行代理人楊小姐今（2）日急忙在貼南中獎人提供的中獎刮刮樂影印本，果然今天登門買刮刮樂和彩券的民眾一下子多了好幾成；該彩券行已開業10餘年，在2020年12月中的今彩539曾賣出800萬元的頭獎，這次很開心能再賣出1200萬元頭獎的刮刮樂。

楊小姐說，這名刮出大獎的60多歲阿姨，逢年過節都會到彩券行下注或購買刮刮樂試手氣，大年初三到櫃台時，看見1000元面額刮刮樂，說了句吉祥話：「大吉利，大吉大利，事事如意」，隨手挑出4張「1200萬大吉利」現場刮，其中一張尾數「14」竟幸運刮出頭獎1200萬元。

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楊小姐說，阿姨當天刮中大獎時幾乎不敢置信，一時半刻驚訝到說不出話來，她馬上向阿姨恭喜：「好厲害！」說吉祥話就刮出頭獎！她認為店裡本來就養了馬爾濟斯當店狗，而年節期間也有很多客人帶狗狗來買彩券和刮刮樂，可能是「狗來富」讓彩券行也沾沾喜氣、業績紅不讓。

「1200萬大吉利」頭獎入袋！ 桃園阿姨隨口吉祥話刮中大獎、中壢彩券行跟著貼紅榜樂透。（記者李容萍攝）

桃園阿姨「1200萬大吉利」頭獎入袋！ 中壢這家彩券行湧入購買人潮。（記者李容萍攝）

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