追平中捷！台中YouBike日騎5萬人次 5大最夯租借熱點揭曉

台中市YouBike每日騎乘達5萬多人次。（市府提供）

2025/02/02 17:48

〔記者許國楨／台中報導〕春節連假期間，台中市政府鼓勵民眾多加利用YouBike，享受低碳、健康的綠色交通，而交通局統計，去年YouBike租借次數最高的前五大站點為大慶車站、捷運水安宮站、五權車站、秋紅谷、台中車站（建國路），成為市民通勤、出遊的熱門選擇。

台中市自2014年推動公共自行車系統以來，YouBike累計騎乘人次已突破1億，每日騎乘人數約5萬人，與台中捷運的日均運量相當，市長盧秀燕上任後，大力推動YouBike建設，截至今年1月下旬，租賃站已達1523站，讓台中朝「里里有YouBike」目標邁進，成為自行車友善城市。

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交通局表示，台中市YouBike周轉率相當高，以去年數據來看，每輛車平均每天被租借5次，省力的YouBike 2.0E電輔車更受歡迎，周轉率達8次，最高甚至達11次，而目前租借站的設置以「強化第一哩路與最後一哩路」為原則，優先選擇捷運、公車樞紐、大專院校、高中職及商圈等交通熱點，並逐步拓展至山、海、屯區，以完善公共運輸網絡。

至於租借便利、站點多的YouBike，男女生使用比例大不同，男性約63%、女性約37%，從租借年齡層分佈顯示，租借民眾以12-19歲最多，佔29.1%、20-29歲佔24.8%、30-39歲佔11.7%、40-49歲佔15.3%、50-59歲佔10.4%、60歲以上占8.7%，學生與服務業通勤上班族比例各為42.5%與17.6%，騎乘YouBike民眾不分年齡層，已達普及化的公共效益。

此外，為保障YouBike使用者，持續為使用者、使用者外的第三人，分別辦理公共自行車「傷害保險」及「第三人責任保險」，其中「傷害保險」只要使用者騎乘前於官網、APP等登錄個人身分認證資料即可投保，「傷害保險」投保需提供被保險人個資，因保險公司理賠程序將調閱事故當次公共自行車租借紀錄、醫療證明與登錄卡片個人資料是否相符，呼籲民眾租借公共自行車的卡片與平台個資登記應為同一人，才可享有保險權益。

台中市公共自行車已突破1523站，累積騎乘人次破億。（市府提供）

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