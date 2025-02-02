差臨門一腳！籌募助學金 彰化家扶古早燈籠義賣破50萬

彰化家扶古早燈籠義賣到今天突破50萬元，家扶主任王震光（中）呼籲民眾踴躍慷慨解囊。（家扶提供）

2025/02/02 17:35

〔記者湯世名／彰化報導〕邁入第30年的彰化家扶中心古早燈籠義賣，從1月25日開跑，不少民眾拿出數千元甚至上萬元購買做公益，到今天（2日）第9天，家扶粗估總收入已突破50萬元，令家扶志工振奮。

不過家扶主任王震光強調，這筆錢離弱勢孩童寒假過後開學的獎助學金還遠遠不足，呼籲大家慷慨解囊，讓弱勢孩子能安心就學。

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彰化家扶中心統計，1月25日至27日在彰化市年貨大街擺攤義賣燈籠，3天收入約8萬元；大年初一和美慈惠堂攤位收入9000元、溪州公園收入4萬5000元、竹塘慈航宮約6萬元；1月31日至2月1日連續2天在溪州公園，大批賞花遊客也讓買氣強強滾，收入約10萬元。

由李世湧、黃惠雪伉儷發起的古早燈籠義賣活動，年復一年地溫暖了無數彰化弱勢家庭；彰化家扶扶幼主委辜福榮伉儷也捐款3萬元，以實際行動支持。彰化市爌肉飯排隊名店阿泉爌肉飯老闆謝泊宏，一口氣向彰化家扶中心購買200盞古早味燈籠，轉贈給來店內消費的小朋友。

台中市也有民眾透過埔鹽鄉長許文萍，一口氣向家扶購買160個燈籠，彰化家扶公關專員林滿麗與志工今天加班趕製組裝完成。

家扶主任王震光表示，所有義賣所得將用在寒假過後開學的獎助學金，讓弱勢孩子安心就學。這些燈籠是家扶兒的希望，每一個燈籠背後，都藏著孩子們的心願，也承載著叔叔阿姨們的祝福，更讓愛心得以溫暖地傳遞。

少小朋友拿出壓歲錢購買做公益。（家扶提供）

不少家長帶著小朋友購買做公益。（家扶提供）

彰化家扶古早燈籠義買氣強強滾。（家扶提供）

有小朋友拿出壓歲錢購買做公益。（家扶提供）

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