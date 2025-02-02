努力工作卻不如愛玩同學？他月入8萬仍崩潰：10年後都追不上！

近日有網友針對讀書與薪水一事PO文求助，引發網友討論。示意圖。（資料照）

2025/02/02 22:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在Dcard發文感嘆，學生時期雖不算頂尖，但也不愛玩，出社會後北漂打拚，找到月薪5萬的工作，下班還經營副業，月入7至8萬元。原以為很不錯了，沒想到過年返鄉後，發現當初不愛讀書的同學，靠業務工作月入數十萬，早已買車買房，甚至籌備創業，讓他心生無力感，認為10年後都還不一定達到相同成績，直呼，「誰來救救我離開內耗！」

該名網友以「發現之前不愛讀書的同學過的都很好」為題發文，提到自己從小到大雖然不是學霸，但也不是混日子的學生。出社會後努力打拚，白天上班、晚上經營副業，常忙到半夜才睡，但對比朋友的收入，仍覺得差距極大。他無奈表示，「書也沒少讀，工作也沒少辛苦，結果幾十萬這個數字，可能十年後都還達不到。」

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貼文一出，掀起熱議。有網友一語道破，「他是特例，不是通例！」也有網友認為，「一個人的成功是多方面的組合」、「不愛讀書不代表能力不好，能找到自己擅長的領域才是關鍵。」另一派則勸原PO別執著，「人比人氣死人，把注意力放在自己身上」、「他只是剛好走在適合他的道路上而已」。

有網友分享自身經驗，直言，「業務薪資高，但需要見人說人話、見鬼說鬼話，跟不喜歡的人打交道。相比之下，辦公室工作穩定，至少能活得比較像自己。」也有台大生回應，「我讀台大，年紀比你大，薪水還比你低，這樣有釋懷了嗎？」或搞笑稱，「去看一下不愛讀書結果過不好的同學，應該就會覺得好多了」。

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