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    搶客紛爭？賣「盜版」吉伊卡哇攤販大亂鬥 遊客看傻眼

    近日各大社群平台瘋傳，「吉伊卡哇」盜版攤販為搶客大打出手的影片，混亂畫面讓遊客看傻眼。（圖擷取自社群平台，本報合成）

    近日各大社群平台瘋傳，「吉伊卡哇」盜版攤販為搶客大打出手的影片，混亂畫面讓遊客看傻眼。（圖擷取自社群平台，本報合成）

    2025/02/02 18:21

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2025高雄冬日遊樂園在上月底開幕，今年主辦方與人氣IP《吉伊卡哇》（ちいかわ、Chiikawa）合作，吸引逾200萬遊客前往朝聖，然而這波觀光人氣，也令販售盜版品的攤販大量出沒，讓警方忙於查緝。近日各大社群平台瘋傳，「吉伊卡哇」盜版攤販為搶客大打出手的影片，混亂畫面讓遊客看傻眼。

    據了解，臉書社團、Threads、X（前推特）等社群平台，近日廣傳一段打架互毆影片，拍攝地點則在高雄愛河灣的冬日遊樂園現場。從影片顯示，一名販售《吉伊卡哇》等知名IP盜版氣球的攤販，與2名男子爆發口角和激烈肢體衝突，雙方互毆過程中，攤販手中的氣球飛走了數顆，之後有路人上前試圖勸架。

    這起混亂場面發生時，攤販與2名男子的附近有不少遊客看傻眼。目前尚不確定這起衝突爆發原因，事後不少網友對此議論紛紛，推測雙方是為了「搶客」才大打出手，「吉伊卡哇大亂鬥」、「物理打擊盜版？」、「也沒賺幾個錢，何必呢」、「買賣糾紛？還是同業競爭？」、「盜版盜得理所當然，還打架真有趣」。

    由於《吉伊卡哇》人氣太旺，導致冬日遊樂園的活動現場吸引不少攤販違法設攤，甚至販賣各種未經授權的《吉伊卡哇》盜版商品，針對這些不肖商人，《吉伊卡哇》代理商已於上月25日向警方報案，警方也成立專案小組，配合高雄市觀光局、高雄流行音樂中心管理人員及吉伊卡哇代理商進行巡視稽查。

    高雄市觀光局呼籲，請民眾尊重著作權，並強調本次活動現場有2間《吉伊卡哇》的正版授權商店，地點分別高雄流行音樂中心音浪塔1樓、高雄港16號碼頭（兔兔展示區旁）。高雄市長陳其邁也表示，針對不法侵權行為會做偵查和取締，同時鼓勵民眾要購買正版的《吉伊卡哇》周邊商品。

    2025高雄冬日遊樂園在上月底開幕，今年主辦方與人氣IP《吉伊卡哇》合作，吸引逾200萬遊客前往朝聖，然而這波觀光人氣，也令大量販售盜版品的攤販出沒，讓警方加強查緝。（資料照）

    2025高雄冬日遊樂園在上月底開幕，今年主辦方與人氣IP《吉伊卡哇》合作，吸引逾200萬遊客前往朝聖，然而這波觀光人氣，也令大量販售盜版品的攤販出沒，讓警方加強查緝。（資料照）

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