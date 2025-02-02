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    寶特瓶連6年居海岸廢棄物榜首 菸蒂躋身前3名

    菸蒂含有塑膠纖維會裂解成塑膠微粒，流入海洋會對環境造成不可逆的影響。（資料照）

    菸蒂含有塑膠纖維會裂解成塑膠微粒，流入海洋會對環境造成不可逆的影響。（資料照）

    2025/02/02 16:20

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部統計近年全台國際淨灘行動監測調查數據，寶特瓶已連續6年位居海岸廢棄物第一名，不過數量已連年減少、下降超過6成；而菸蒂則是去年首度躋身前3名，較2023年前進一名。環境部表示，會持續聯合地方環保局加強菸蒂稽查取締、環境清理及宣導菸蒂不落地工作。

    環境部的「113年度海岸環境清潔維護推廣及成效管理計畫」彙整2019年至2024年前三季全台國際淨灘行動（ICC）監測結果，去年海岸廢棄物前五名依序為，寶特瓶占25.1%、塑膠瓶蓋占20.2%、菸蒂占7.8%、免洗餐具4.9%、玻璃瓶4.8%。

    值得一提的是，寶特瓶雖連續6年蟬聯海岸廢棄物數量第一名，但從2019年至去年，數量已從2776件減少至1007件，減少幅度超過6成；而菸蒂則是繼2023年首度進榜前五名後，再度往前一名，首次躋身前三名，且數量較去年上升。

    此調查也進一步分析各地區海岸廢棄物組成，發現北、中、南部及離島地區，垃圾組成以「生活遊憩類」為主，其中以寶特瓶與塑膠瓶蓋占大宗；東部則是菸蒂數量占最多，其次才是寶特瓶、塑膠瓶蓋，推測海岸上的菸蒂多源於民眾於海岸遊憩時隨意丟棄所致。

    環境部環境管理署長顏旭明則表示，海邊的菸蒂不見得都是遊客所丟棄，許多仍來自於日常生活中的吸菸者隨手將菸蒂丟入馬路邊的排水溝，菸蒂從雨水下水道或河岸進入海洋與海岸；由於菸蒂含有塑膠纖維會裂解成塑膠微粒，對環境造成不可逆的影響，去年開始推動全國菸蒂不落地，會持續聯合地方環保局加強菸蒂稽查取締、環境清理及宣導菸蒂不落地工作。

    至於寶特瓶做為最常出現在海岸的廢棄物，環境部表示，建議各單位在辦理活動或發行宣導品時，減少發送瓶裝水或推動循環杯，減少產生寶特瓶及塑膠瓶蓋垃圾外；另也鼓勵各大公共場所、校園、大眾運輸設施等設有乾淨飲水設備，供民眾自備環保杯裝取，減少民眾購買瓶裝水，進而減少塑膠瓶蓋與寶特瓶。

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