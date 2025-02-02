神隊友老公低調給「100萬紅包」鼓勵追夢 人妻感動喊：我好幸福

一名女網友開心分享，幾年前曾和老公討論創業事宜，結果老公今年默默包了高達100萬元的紅包給她，除感謝她多年來為家庭的辛勞付出，也支持她的進修計畫。（圖擷取自臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」）

2025/02/02 17:16

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每逢農曆春節，許多民眾會給長輩或晚輩包紅包，寓意保平安與分享新年喜氣，近年來也有越來越多人，也會選擇包給另一半。近期一名女網友開心分享，幾年前曾和老公討論創業事宜，結果老公今年默默包了高達100萬元的紅包給她，除感謝她多年來為家庭的辛勞付出，也支持她的進修計畫，令她感動不已。

該名女網友今年初三（1月31日）在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，提到當晚她準備陪孩子睡覺，但突然被老公接連詢問「今天都初三了，妳真的都沒發現枕頭旁邊那個紙袋？」、「沒那麼大的紅包袋，我用紙袋裝」，於是她順著老公的提示，把老公口中的紙袋找出來，打開來一看，差點開心到當場暈倒。

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從原PO附上的照片顯示，她的老公在紙袋裡裝了厚厚幾疊新台幣千元大鈔，總金額約有100萬元；至於另外的5份紅包，原PO透露是夫家長輩每年都給自己的紅包。原PO表示，她前年曾向老公提到，家中孩子大了，她想重操舊業或創業，找回自己的生活重心，「但是相隔7年，美業技術上已經有很大的突破，所以我想要再進修。」

沒想到木頭人老公默默記住原PO的話，並在今年偷偷準備了非常重大的驚喜給她，而且老公還在事後特別向她說，「這些年謝謝妳為這個家付出，妳要去進修就安心去吧！時間出來早點排給我就好，這紅包祝妳進修順利」，溫馨感謝與喊話鼓勵，讓她感動地直呼「我不是在做夢吧！」、「我好幸福」。

該文一出，立即引起大批網友熱烈討論，眾人也紛紛留言祝福說，「好棒的隊友」、「苦盡甘來的幸福！」、「祝福妳創業一切順利」、「很棒，有好老公跟好婆家」、「很幸福，妳也是值得婆家付出的」、「妳是不是上輩子拯救了整個宇宙了」、「難得的好婆家好老公！默默的付出和耕耘總是會有收穫的！」。

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