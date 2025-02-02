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    最佳春節禮物！鐵路警察幫台菲情侶找回定情手鍊

    鐵路警察局嘉義派出所員警幫異國情侶找回價值約5萬元的定情金手鍊。（圖由鐵路警察局高雄分局提供）

    鐵路警察局嘉義派出所員警幫異國情侶找回價值約5萬元的定情金手鍊。（圖由鐵路警察局高雄分局提供）

    2025/02/02 15:59

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕一對台灣、菲律賓男女情侶大年初一上午10點多自台鐵嘉義站搭乘116次自強號列車北上，上車後女友發現黃金手鍊遺失了，趕緊打電話到鐵路警察局高雄分局嘉義派出所求助，鐵路警察根據電話中指引，在嘉義車站第2月台2車座位處找到金手鍊，這對異國情侶立即轉車南下領回定情手鍊，除當面感謝員警，之後又致電大讚台灣警察有效率。

    鐵路警察嘉義派出所表示，大年初一上午10點半左右，有位陸姓民眾打到派出所，表示他和外籍女友從嘉義站搭116次自強號列車北上，上車後女友發現黃金手鍊遺失，想說可能是候車時不慎脫落掉在第2月台上，請求鐵路警察協助找尋，得知該手鍊價值不菲，且對陸男和女友深具紀念意義，員警以跑百米速度前往協助找尋，果然找到與陸男形容特徵完全相符的金手鍊，立即通知陸民及菲律賓籍失主好消息。

    得知價值約5萬元的金手鍊找到了，這對異國戀情侶在列車到站後下車，轉乘南下列車到嘉義所認領，兩人對定情金手鍊失而復得一再向警察們感謝，菲律賓籍失主昨2月1日更再次請男友致電派出所，除大讚台灣治安及員警效率，並再三感謝警方積極協助尋回貴重物品，讓她過了一個難忘的台灣新年。

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