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    限量100份！ 台南迎春禮 「香火袋鑰匙圈」亮相

    乙巳年台南市迎春禮 「香火袋鑰匙圈」亮相，限量100份。（台南市文化局提供）

    乙巳年台南市迎春禮 「香火袋鑰匙圈」亮相，限量100份。（台南市文化局提供）

    2025/02/02 15:23

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市府與正統鹿耳門聖母廟合辦「乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」將於2月8日登場，祭出100份迎春禮「香火袋鑰匙圈」發送給現場民眾。

    乙巳年春牛由正統鹿耳門聖母廟委託道長吳文進製作，於農曆大年初一完成春牛與芒神開光儀式。新春假期吸引大批走春民眾摸春牛祈平安，而緊接著乙巳年迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華則將於2月8日登場。

    南市府今年與人氣插畫家「小虎day by ericoco」合作繪製主視覺，融合迎春禮寓意及大東門視覺意象製作「香火袋鑰匙圈」，經聖母廟過香爐祈福加持，護佑平安順利，心想事成。

    文化局代理局長林韋旭說，今年為迎春禮特別製作的「香火袋鑰匙圈」，正面繡有城門及「風調雨順」文字，背面則是春牛圖樣與「乙巳年迎春禮、2025 TAINAN」字樣，較以往的紀念品更為年輕、活潑，也表徵台南獨有的民俗活力。

    乙巳年迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華將於2月8日登場，將於大東門進行迎春古禮儀式暨踩街嘉年華會；接著於延平郡王祠進行開春儀式，儀式圓滿後將發放香火袋鑰匙圈及聖母廟御守，限量100份，當日上午10點於延平郡王祠發放兌換券。

    乙巳年台南市迎春禮 「香火袋鑰匙圈」亮相，限量100份。（台南市文化局提供）

    乙巳年台南市迎春禮 「香火袋鑰匙圈」亮相，限量100份。（台南市文化局提供）

    農曆大年初一完成乙巳年春牛與芒神開光儀式。（南市文化局提供）

    農曆大年初一完成乙巳年春牛與芒神開光儀式。（南市文化局提供）

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