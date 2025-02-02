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    立春到！4生肖慎防爛桃花 廖大乙：「撒豆成兵」可求財轉運

    民俗專家廖大乙表示，一年之計在於春，立春日可藉由「撒豆成兵」秘法求財、轉運、招貴人。（記者王姝琇攝）

    民俗專家廖大乙表示，一年之計在於春，立春日可藉由「撒豆成兵」秘法求財、轉運、招貴人。（記者王姝琇攝）

    2025/02/02 15:00

    〔記者王姝琇／台南報導〕乙巳年適逢雙立春、閏六月，明天就是第1個立春日，民俗專家廖大乙指出，雙立春俗稱「38年」，屬龍、狗、牛、羊4生肖慎防爛桃花；可藉由「撒豆成兵」秘法，備妥黑、白、黃、綠、紅五色豆各12顆，放財位49天，再撒土裡讓它發芽，求財、轉運、招貴人。

    一年之計在於春，明天就是24節氣的開始。廖大乙說，屬龍、狗、牛、羊4生肖今年將能一掃陰霾、重新出發，整體會有好的改變，但要特別注意雙立春，此4生肖運好但要防範爛桃花；強調桃花不是不好，做生意、業務工作就是要有桃花才有貴人，但是切記對男女情感要有所節制。

    屬龍、狗、牛、羊4生肖紫微星高照，建議穿著明亮顏色，剪髮整肅儀容，有宗教信仰者可到廟裡拜拜，許心願達標明年還願；無特定宗教信仰者則可見天雙手合十向天報告。廖大乙說，雙春年是桃花很旺的一年，個人行為要檢點注意加強，許願也不要好高騖遠，始能重新、重頭開始。

    而立春為24節氣的開始，也是利用節氣招財轉運的好時機，只要備妥黑、白、黃、綠、紅五色豆各12顆，總計60顆豆象徵一甲子循環圓滿，放財位49天再撒土裡讓它發芽，就可招貴人和財氣。

    乙巳蛇年雙立春年第1個立春日在2月3日，另一則是2026年2月4日，俗稱「38年」。（記者王姝琇攝）

    乙巳蛇年雙立春年第1個立春日在2月3日，另一則是2026年2月4日，俗稱「38年」。（記者王姝琇攝）

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