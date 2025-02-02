夜市奪冠加持！花蓮東大門春節湧16萬人次走訪

花蓮東大門夜市今年初獲電視節目總冠軍後打響名氣，春節連假吸引逾16萬人次走訪。（記者王錦義攝）

2025/02/02 14:55

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮東大門夜市今年初獲電視節目總冠軍後打響名氣，春節連假期間累計吸引逾16萬人次走訪，許多獲獎攤商門口湧現排隊人龍，不少業者見久違人潮，笑得合不攏嘴，且大家迎接月底的228連假已陸續提前多備貨，希望能再創一波買氣。

今年春節連假有9天，東大門夜市自上月25日、26日起湧現人潮，共約4.5萬人次入場，27日小年夜、28日除夕夜因大家圍爐，夜市人潮稍少，2天有2.2萬人次；29日大年初一人潮變多，當天就有2.9萬人次，30日初二有近3.3萬人次，31日初三跟2月1日初四2天加起來近4萬人次。

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東大門自強夜市主委呂佩芹說，夜市前陣子參加電視節目拿下總冠軍後，人氣大幅提升，加上今年燈會在夜市旁的日出大道舉辦，買氣較往年熱絡許多。有些參賽與獲獎攤商還未營業，門口就出現排隊人潮，攤商備貨量比平常多出6、7成，不過每晚仍很快賣到缺貨。

呂佩芹說，攤商大多下午進場準備，遊客在一旁燈會逛完街後，傍晚5點陸續到夜市找尋美食，今年遊客算提早出現；燈會晚上10點結束，人潮隨著燈會結束才散去。由於今年連假天數長，到初四夜市還是有明顯人潮，再加上之前跨年與五月天演唱會的人潮，多少補回去年因天災的損失。

代表東大門夜市上節目比賽的東大門福町夜市主委黃家明說，下午4點還沒開門，已經有人在現場排隊，一路賣到半夜12點，還有遠從台中來的遊客，特別做功課必吃哪些攤家，自己也因為上節目，許多人指定要合照，希望業績能細水長龍，繼續帶動遊客造訪夜市。

花蓮東大門夜市春節連假吸引逾16萬人次走訪。（記者王錦義攝）

花蓮東大門夜市春節連假吸引逾16萬人次走訪。（記者王錦義攝）

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